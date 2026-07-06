Estabilizado el incendio forestal de Soneja (Castellón) tras quemar 183 hectáreas

CASTELLÓ, 6 (EUROPA PRESS)-

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha dado por estabilizado a las 17.25 horas el incendio forestal declarado este domingo en Soneja, según ha informado Emergencias 112 Comunitat Valenciana en su cuenta de X.

Esto significa que, sin estar controlado, el incendio evoluciona dentro de las líneas de control según las previsiones y labores de extinción.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha agradecido el trabajo desarrollado durante el día, "que ha permitido dar por estabilizado el incendio". Según ha explicado, los médios aéreos se han reducido a seis y los efectivos se están dimensionando "en base a la reestructuracion que se está haciendo por tener el incendio estabilizado".

Así mismo, ha indicado que, hasta el momento, el total de hectáreas afectadas se eleva a 183, mientras que ha explicado que la población de Azuébar desalojada de sus viviendas y que permanecen en el Seminario de Segorbe -41 personas- pasarán la noche en estas instalaciones y mañana por la mañana, si todo evoluciona bien, volverán a sus casas.

"Parece que las condiciones climatológicas para esta noche sigen siendo positivas y permitirán refrescar la zona del incendio, pero, por cuestión de garantizar en todo momento la seguridad de la ciudadanía, pasarán la noche en el Seminario", ha apuntado el conseller.

"SITUACIÓN DE RIESGO"

"Estamos en una situación de riesgo importante para estos días, por lo que seguimos pidiendo la máxima colaboración", ha subrayado Valderrama, quien ha hecho referencia a la resolución publicada "en la que se dan directrices para la utilización del fuego en festejos populares o en las quemas se que produzcan, que están totalmente prohibidas", ha dicho.

También ha recomendado que las personas enfermas o vulnerables, la gente jóven y mayor eviten la exposición al sol prolongada "porque lo que nos preocupa son los posibles golpes de calor que pueden sufrir las personas".

Por su lado, Fernando Pérez, director de Extinción, ha señalado que se calcula que a las 21.00 horas cambiarán las condiciones meteorológicas y tienen distribuidos los medios en el perímetro en función de esa previsión.

"Los medios aéreos estarán hasta el ocaso y, en función de la retirada de medios, se están reestructurando la ubicación de los que tienen que venir y los que están trabajando ahora para dejar todo el perímetro cubierto durante la tarde-noche", ha apuntado.

Al respecto, ha destacado que la zona del flanco izquierdo del incendio es la que menos accesos tiene, por lo que es donde más peso de medios aéreos se ha metido, pero -ha dicho- por las noches las condiciones cambian al flanco derecho, "que es donde hay más cobertura de movilidad con medios terrestres".