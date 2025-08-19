Estabilizado el incendio forestal de Utiel (Valencia) y el de Artana (Castellón) tiene evolución positiva

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han dado por estabilizado el incendio forestal de Utiel y un total de trece medios aéreos han trabajado en las tareas de extinción del incendio forestal declarado en Artana (Castellón), hasta que se han retirado llegada la noche, y que han posibilitado que este fuego tenga una evolución positiva.

En el caso de Utiel, el fuego se ha dado por estabilizado a las 19.00 horas. Previamente, a las 18.18 horas, se habían retirado los medios aéreos y se han mantenido en el lugar dos unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, con dos autobombas; voluntarios de Sinarcas y dos brifo del Consorcio.

Por su parte, en Artana, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha señalado que la "principal dificultad" de este incendio es la imposibilidad de acceso terrestre en la zona donde se ha declarado. Por ello, ha detallado que, durante la jornada, se ha reforzado "de forma significativa" el número de medios aéreos para "trabajar intensamente antes del ocaso".

Durante la jornada de este martes, han trabajado trece medios aéreos --diez de la Comunitat Valenciana, dos de Cataluña y uno de Aragón--, siete unidades terrestres de bomberos forestales de la Generalitat, cuatro unidades helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, una de Aragón y una de Cataluña, dos coordinadores forestales y un técnico forestal del Consorcio de Bomberos de Castellón.

El personal de tierra está siendo helitransportado desde el Puesto de Mando Avanzado hasta el incendio de Artana para trabajar con herramienta manual.

Con el ocaso, se han retirado los 13 medios aéreos, cuya intervención ha sido "clave para conseguir que en estos momentos el incendio presente una evolución positiva". "Han sido claves en el traslado aéreo de unidades al incendio y en la extinción directa del fuego", ha resaltado el Consorcio. En el Puesto de Mando Avanzado se está organizando el dispositivo terrestre que permanecerá esta noche trabajando.

El incendio de Artana (inicialmente ubicado en la zona de Tales-Artana, en monte Espino), provocado por la caída de un rayo, se ha reactivado a mediodía de este martes.

Los incendios declarados en Utiel y Artana han provocado que el Centro de Coordinación de Emergencias haya activado a primera hora de esta tarde la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

En cuanto al resto de incendios declarados en las últimas horas en la Comunitat Valenciana, se han dado por extinguidos los de Bicorp (Valencia), Callosa d'en Sarrià (Alicante) y Llombai (Valencia); y en los de Chelva (Valencia) y Puebla de San Miguel (Valencia) se ha dado por finalizado el servicio.