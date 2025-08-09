Estabilizado el incendio de vegetación declarado en el embalse de Sichar, en Onda (Castellón)

Incendio de vegetación en el embalse de Sichar, en Onda - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CASTELLÓN

CASTELLÓ 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han dado por estabilizado, sobre las 18.37 horas de este sábado, el incendio de vegetación declarado en la zona del embalse de Sichar, en Onda.

En un mensaje en sus redes sociales, el citado organismo ha apuntado que los medios aéreos se han retirado y todo el dispositivo terrestre continúa con las labores de extinción.

El fuego se ha originado la tarde de este sábado y hasta el lugar de los hechos se han movilizado tres dotaciones de bomberos del Consorcio, tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, cuatro medios aéreos de la Generalitat y un coordinador forestal del Consorcio.