La estación de València Sud, "accesible y sobreelevada", entrará en funcionamiento la primera quincena de enero

La nueva estación de metro de València Sud - GVA

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nueva estación de metro de València Sud, "totalmente" accesible para todos los pasajeros y sobreelevada del terreno, estará en funcionamiento a partir de la primera quincena de enero. De este modo, la parada de metro actual quedará en "desuso" para los usuarios y será utilizada por el personal y "como salida de emergencia frente a una hipotética necesidad de evacuación forzosa de andenes".

Así lo ha avanzado este martes el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, durante su visita a las obras de la nueva instalación que está ubicada a 150 metros de la anterior, en la entrada del aparcamiento de vehículos.

Mus ha destacado que se trata de una obra "importantísima" en la que se ha hecho una inversión de 60 millones de euros para las diferentes intervenciones que permiten hacer "totalmente accesible" la estación que, hasta el momento, era "la única de toda la red" que no era lo era "plenamente", y elevada del suelo para "proteger la propia instalación" en caso de inundación y para poder hacerla accesible para los usuarios con movilidad reducida.

El conseller ha subrayado que la nueva estación se va a convertir en "una estación intermodal" con 506 plazas de parking --14 para personas con movilidad reducida-- que contará con "conexión ciclopeatonal y un rápido acceso a las Líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia".

"Falta poco, faltan detalles de instalaciones, de cartelería, de ascensores, porque están acabándolo de instalar, pero en la primera quincena de enero pasaremos a utilizar esta estación y la otra quedará ya en desuso", ha explicado el responsable de Infraestructuras, al tiempo que ha apuntado que también en la primera quincena de enero las obras del centro de mando "se irán poniendo en funcionamiento progresivamente".

"La gente que está en otros lugares haciendo las mismas funciones volverá al centro de mando", ha sostenido Mus, y ha señalado que, además, el edificio de FGV "ha cambiado su filosofía" de manera que "todas las instalaciones sensibles y servicios sensibles se suben a las plantas superiores, con tal también de mejorar lo teníamos".

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Con estas nuevas instalaciones los trenes pararán aproximadamente 150 metros más adelante que en estos momentos, prácticamente en el centro del aparcamiento. De esta forma los viajeros descenderán y se desplazarán por el nuevo acceso inferior con mayor comodidad y verán reducida la distancia hasta el parking.

El paso inferior actual estará destinado como acceso para el personal interno de FGV y como salida de emergencia, frente a una hipotética necesidad de evacuación forzosa de andenes.

Todos los trabajos se desarrollan dentro del contrato de emergencia destinado por Ferrocarrils de la Generallitat Valenciana (FGV) a la recuperación de las vías e infraestructuras de València Sud, dotado con más de 28 millones de euros de presupuesto.

El plan general de reconstrucción de Metrovalencia tras las riadas incluye una inversión de 140 millones de euros y permitió recuperar el servicio el pasado junio. Ahora se ultiman diferentes trabajos como los que tienen lugar en València Sud.

En conjunto, en estas instalaciones FGV ha completado la rehabilitación de 8 vías destinadas a la circulación de trenes que prestan el servicio y otras 20 de carácter auxiliar para mantenimiento y acceso a los talleres. En total se renuevan 10.000 metros de vías.

RECONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE VALÈNCIA SUD

De manera paralela, FGV destina más de 34 millones de euros a la reconstrucción y equipamiento del conjunto de instalaciones que integran el complejo de València Sud y que incluye las oficinas centrales, Puesto de Mando, talleres y el resto de los edificios auxiliares, como la oficina de Acceso y Seguridad, Archivo Histórico, sedes sindicales, servicio médico o instalaciones fijas y mantenimiento.

Dentro del proceso de reconstrucción del conjunto de instalaciones de València Sud se ha incluido la instalación de un nuevo Puesto de Mando que sustituya el arrasado por el agua.

El nuevo centro de control está instalado en la primera planta del edificio principal y contará una vez en servicio con un equipo alternativo que es el que actualmente está en funcionamiento en los talleres de Machado.