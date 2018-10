Estañ no ve "concluyente" la explicación de Montón: "Parece que no tenemos buena suerte con los ministros valencianos"

Publicado 11/09/2018 13:14:55 CET

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Podem en Les Corts, Antonio Estañ, ha considerado este martes que "los intentos" de explicación de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, sobre su máster "no son para nada concluyentes", por lo que pedirá su dimisión "si no las aclara, lo que, de momento, no está haciendo". "Parece que no estamos teniendo buena suerte con los ministros valencianos", se ha lamentado.

Al respecto, en un descanso del Debate de Política General que se celebra en Les Corts, ha señalado que un Gobierno que "apuesta por la regeneración y una nueva forma de ética y que es fruto de una moción de censura" contra la corrupción "no puede tolerar este tipo de comportamientos".

Estañ, que ha recordado que Podemos ya ha pedido la comparecencia de la exconsellera de Sanidad en el Congreso, ha señalado que cada información es "peor que la anterior" y cada explicación es "más contradictoria que la anterior" y en ese sentido ha apuntado que el hecho de que "la única persona que esté defendiendo" a Montón sea el líder del PP, Pablo Casado, "no dice mucho en su favor".

El síndic de Podem ha constatado que parece que "no estamos teniendo buena suerte con los ministros valencianos" porque "vamos a llevar dos de tres", ha comentado en referencia a la dimisión del exministro de Cultura Màxim Huerta.