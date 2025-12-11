La "estética disruptora" de Kor'sia llega a Los Viernes de Danza de Les Arts con un "sobrecogedor" 'Simulacro'

Les Arts apuesta por la compañía Kor'sia y su espectáculo 'Simulacro' para sus Viernes de Danza - AITOR LASPIUR

El Palau de les Arts Reina Sofía de València apuesta por "la estética disruptora" del colectivo Kor'sia y su "sobrecogedor" espectáculo 'Simulacro' para una nueva sesión de Viernes de Danza el 12 de diciembre, en el Teatre Martín i Soler, a las 19.30 horas.

La compañía "vuelve a desafiar los límites de la percepción y el arte escénico". La cita supondrá, además, su esperado debut en València dentro del ciclo 'Les Arts és Dansa', destaca la institución cultural en un comunicado.

'Simulacro' plantea una coreografía sobre un mundo saturado de imágenes y vacío de sentido que toma como referente al filósofo francés Jean Baudrillard y su concepto de hiperrealidad: una reflexión sobre una sociedad en la que la simulación no solo reemplaza la verdad, sino que borra toda huella de un referente auténtico, explican.

En el escenario, el cuerpo ya no acciona: reacciona, aparece como un eco, una interferencia. Antonio de Rosa y Mattia Russo han creado una coreografía de gestos desarticulados y visuales superpuestas, donde cada imagen se convierte en un portal hacia otra realidad, sin causa ni consecuencia; un espacio simbólico donde todo gira sin avanzar.

Kor'sia se ha consolidado como una de las compañías más singulares del panorama europeo. Su alcance artístico va más allá de sus propias creaciones, con colaboraciones que incluyen al Nederlands Dans Theater, GöteborgsOperans Danskompani, Theater Luzern, Bern Ballet, Opéra National du Rhin, Staatstheater am Gärtnerplatz, Das Hessische Staatstheater Wiesbaden, Ballets de Monte-Carlo y Opéra Grand Avignon, entre otros.

Las obras de Kor'sia se han presentado en escenarios internacionales como el Théâtre National de la Danse Chaillot, Tanz im August, Grec de Barcelona, Mercat de les Flors y La Biennale di Venezia, entre otros.

El teatro lírico establece en su temporada 2025-2026 el viernes como fecha de estreno de una programación poliédrica dedicada a la danza con los espectáculos y creaciones más aclamados en el circuito.

El Teatre Martín i Soler recibirá el viernes 30 de enero de 2026 la visita de la compañía Manuel Liñán con '¡Viva!', un canto a la libertad del movimiento, donde lo masculino abraza a lo femenino como propio y los patrones de género en el flamenco se rompen desde la alegría y el gozo.

La Compañía Nacional de Danza (CND) regresará el 28 y 29 de marzo de 2026 con 'NumEros', que presentará en la Sala Principal con el acompañamiento de la Orquestra de la Comunitat Valenciana. 'NumEros', según explica la directora de la CND, Muriel Romero, es un diálogo con la tradición coreográfica a través de los creadores George Balanchine, William Forsythe y Jacopo Godani.

"TALENTO DE LA COMUNITAT VALENCIANA"

Asimismo, "fiel a su compromiso con el talento de la Comunitat Valenciana", el centro de arte valenciano acogerá el estreno absoluto el viernes 17 de abril de 2026, de 'Las Hijas de Bernarda', de Taiat Dansa, una nueva producción liderada por Les Arts, en colaboración con el Festival Dansa València en el Teatre Martín i Soler.

El viernes 22 de mayo de 2026 debuta en Les Arts la compañía Antonio Ruz con 'La noche de San Juan', un ballet inédito con música de Robert Gerhard, cuyo estreno se vio truncado por el estallido de la Guerra Civil y el posterior exilio de todos los creadores que participaron en su gestación.

'Les Arts és Dansa' cerrará su programación con una obra maestra todavía inédita en el teatro, 'Carmina Burana', en la aclamada interpretación de Edward Clug, a cargo del Ballet de Dortmund, de la que se ofrecerán cuatro funciones en la Sala Principal, del 25 al 28 de junio de 2026.