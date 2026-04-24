Estudiantes de Berklee València llevan al Centre del Carme sesiones de dj e instalaciones en el VII Inocon

Archivo - Imagen de archivo de la sexta edición de Inocon. - REMITIDA BERKLEE - Archivo

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Berklee Valencia y el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) se unen en la séptima edición de Inocon, que tendrá lugar este sábado a partir de las 16.00 horas. El evento, de acceso gratuito y abierto al público general, tendrá lugar en el CCCC y presentará una muestra del trabajo desarrollado por los estudiantes del programa en producción musical, tecnología e innovación de Berklee Valencia, según ha indicado el Consorci de Museus en un comunicado.

Bajo el lema 'Somos muchas frecuencias, un solo sonido' el programa incluirá propuestas acústicas, música electrónica y sesiones de dj. Además, contará con un espacio dedicado a instalaciones creadas por los estudiantes del máster, lo que generará un entorno inmersivo donde el sonido y la tecnología se integran.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha señalado la relevancia de la colaboración "entre las instituciones públicas de la Generalitat con organismos culturales internacionales como Berklee, una de las universidades de música más prestigiosas del mundo, con sede en València, en este caso en un evento que une talento emergente, formación, innovación y música, todo ello extensible a la ciudadanía".

Por su parte, la directora de Berklee Valencia, Simone Pilon, ha asegurado que están "encantados de presentar Inocon en el Centre del Carme Cultura Contemporània un año más". "Esta colaboración representa una oportunidad única para nuestros estudiantes, que pueden compartir sus proyectos ante el público valenciano en este espacio cultural tan emblemático para la ciudad", ha destacado.

La programación musical reúne voces emergentes, producciones innovadoras y propuestas híbridas entre lo acústico y lo electrónico con artistas procedentes de Francia, Filipinas, Colombia, Israel, Australia, India, México, Estados Unidos y España.

El cartel destaca por su mezcla de talento y directos experimentales con una clara apuesta por la conexión emocional, la innovación sonora y la energía compartida en la pista de baile con géneros musicales que abarcan desde el pop alternativo o la canción de autor hasta la música house, el trance, el techno y otros paisajes sonoros inmersivos.

El evento cerrará con una discoteca silenciosa en la Sala Refectori que tendrá lugar a partir de las 20.10 horas en la que los asistentes, provistos de auriculares, podrán disfrutar de sesiones de DJ.

Inocon está abierto a audiencias de todas las edades y procedencias, por lo que les invita a participar en un espacio colectivo donde música, experimentación y nuevas ideas convergen.