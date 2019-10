Un estudio pionero en España investiga si microorganismos de la vagina protegen frente al cáncer de cuello de útero

Publicado 07/10/2019 14:29:08 CET

La epidemióloga de la Fundació Fisabio María José López Espinosa ha recibido una ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para poner en marcha una investigación innovadora sobre el papel que desempeña la microbiota vaginal frente a la infección por los virus del papiloma humano (VPH) y el cáncer de cérvix (también conocido como cáncer de cuello de útero), informa la entidad en un comunicado.

La microbiota vaginal son los microorganismos (bacterias, hongos, virus) que habitan la vagina. Cuando está equilibrada es una barrera eficaz contra las infecciones. Sin embargo, se desconoce si una microbiota sana podría proteger contra la infección por virus oncogénicos del papiloma humano.

De ahí que el objetivo principal del proyecto sea estudiar, por primera vez en España, el posible efecto protector de la microbiota vaginal contra la infección por los virus del papiloma humano.

Se han identificado más de 150 tipos diferentes de VPH, algunos asociados a lesiones benignas como las verrugas y unos pocos capaces de provocar distintos cánceres. En esta última categoría, la infección crónica por VPH es la principal causa del cáncer de cuello de útero.

La infección por estos virus es una importante enfermedad de transmisión sexual y la gran mayoría de mujeres sexualmente activas se infecta a lo largo de su vida. Un porcentaje de esas mujeres no logra eliminar la infección y desarrolla finalmente cáncer de cérvix.

A día de hoy se desconoce por qué se cronifica la infección en ese grupo de mujeres. El estudio, que durará dos años y se llevará a cabo en mujeres de Valencia con una edad a partir de 45 años, tratará de arrojar luz sobre esa cuestión.

El hecho de que sea una investigación centrada en mujeres cercanas a la menopausia, etapa de la vida insuficientemente representada en la investigación biomédica hasta la fecha, es una de las dos singularidades del proyecto. La otra es que analiza de forma conjunta la microbiota y los virus oncogénicos del papiloma humano. Estas dos circunstancias lo convierten en un estudio pionero en España, y lo han hecho merecedor de una Ayuda Semilla de la AECC para proyectos innovadores.

MULTIDISCIPLINARIEDAD

La investigación liderada por la doctora López Espinosa aúna esfuerzos de profesionales de diferentes disciplinas (Oncología, Microbiología, Genética, Biología, Estadística, Epidemiología y Enfermería) pertenecientes al Área de Investigación en Ambiente y Salud de Fisabio, a la que se adscribe la propia doctora López Espinosa; al Área de Genómica y Salud de Fisabio, cuya responsable es la doctora Pilar Francino; al MIVEGEC Laboratory of the French National Center for Scientific Research, de Montpellier (Francia), con el grupo de Nacho Bravo como integrantes del equipo; y personal sanitario del Hospital Arnau de Vilanova y del Centro de Salud de Paterna como colaboradores.

El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común en mujeres en todo el mundo (con 1.942 casos nuevos y 825 muertes en España en 2018). Alrededor de un 70% de las pacientes sobreviven más de 5 años, según datos de la propia AECC.

La prevención es crucial para frenar el avance de este cáncer. En la actualidad, existen herramientas como las vacunas, y el cribado para su detección precoz.

Los resultados de este estudio también ofrecerán la oportunidad de fortalecer la lucha contra este tipo de cáncer desde una perspectiva centrada en la protección de la salud y la prevención, a través del estudio del papel protector que podría desempeñar la microbiota vaginal frente a la principal causa de dicho cáncer: la infección crónica por VPH.