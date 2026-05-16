Un estudio de la UPV analiza cómo el tratamiento mediático influye en la percepción social sobre la gestión forestal

José Vicente Oliver y Marta Esteve - UPV

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del grupo ICTs Against Climate Change (ICT VS CC) del Instituto Itaca de la Universitat Politècnica de València, en colaboración con Guillermo Palau, del instituto Ingenio (CSIC-UPV), han publicado un estudio que revela cómo la percepción social y el tratamiento mediático influyen decisivamente en la aceptación de la gestión forestal sostenible (SFM, por sus siglas en inglés) en contextos mediterráneos, especialmente en regiones vulnerables al cambio climático como la Comunitat Valenciana.

El trabajo, publicado en la revista científica Sustainability, ofrece un enfoque integral que combina el análisis del ecosistema mediático, el mapeo de narrativas y una encuesta a más de 1.000 personas en la región valenciana, con el objetivo de comprender cómo se construyen las percepciones sociales sobre los bosques y su gestión, ha señalado el centro universitario en un comunicado.

La investigación pone de manifiesto una "brecha significativa" entre la elevada concienciación social sobre el cambio climático y el desconocimiento de las prácticas de gestión forestal.

"Nos encontramos con una paradoja: la sociedad reconoce la importancia de los bosques frente al cambio climático, pero no siempre comprende el papel activo que requiere su gestión", ha explicado Marta Esteve, investigadora principal del estudio.

UN ESTUDIO PIONERO SOBRE PERCEPCIÓN SOCIAL Y NARRATIVA MEDIÁTICA

En este sentido, la investigación muestra que la percepción social está "fuertemente condicionada" por el enfoque de los medios de comunicación.

"La cobertura informativa se concentra principalmente en incendios forestales y otros eventos extremos, lo que genera una visión reactiva y simplificada del problema. Como consecuencia, la gestión forestal aparece asociada a situaciones de crisis, y no como una política preventiva, continua y necesaria para reducir riesgos y mejorar la resiliencia de los ecosistemas", ha señalado José Vicente Oliver, coautor del estudio.

Esta falta de información contribuye también a una "percepción distorsionada" del estado de los bosques, "que a menudo se consideran en declive, a pesar de que en muchas zonas mediterráneas se ha producido un aumento de la superficie forestal, ligado al abandono rural y a la regeneración natural".

Además, la investigación evidencia que en entornos digitales se observa "mayor polarización del discurso y predominio de contenidos emocionales, lo que dificulta la transmisión de información técnica y contextualizada", según los investigadores de ITACA.

LA COMUNICACIÓN, CLAVE PARA LA GESTIÓN FORESTAL

El trabajo concluye que la aceptación social de la gestión forestal sostenible depende en gran medida de factores comunicativos, y no únicamente de factores técnicos.

"Es necesario desarrollar estrategias de comunicación más claras, continuas y adaptadas a distintos públicos. La gestión forestal sostenible no es solo una herramienta técnica, sino también un reto de comunicación y gobernanza", ha concluido Marta Esteve, autora del trabajo.

Esta investigación se ha desarrollado en el marco del proyecto europeo Informa (Horizon Europe), centrado en impulsar la gestión forestal basada en evidencia científica para mejorar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.