Un estudio de la UPV desvela la geometría exacta del Santo Cáliz de València mediante tecnología 3D de alta precisión

Estudio sobre el Santo Cáliz de València - UPV

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar de personal investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha logrado documentar, con precisión infra milimétrica, el Santo Cáliz que ha conservado la Catedral de València gracias a la aplicación de avanzadas tecnologías de escaneado láser 3D y análisis metrológico.

El estudio ha obtenido el modelo digital más preciso realizado hasta la fecha de la reliquia, además de aportar nuevos datos sobre sus dimensiones, capacidad, fabricación y conservación. La revista científica Journal of Cultural Heritage, una de las principales publicaciones internacionales especializadas en patrimonio cultural, ha publicado los resultados del trabajo, según ha informado la universidad en un comunicado

Según el investigador y profesor catedrático del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la UPV, Xavier Mas-Barberà, "la investigación ha permitido generar el modelo tridimensional más exacto obtenido hasta la fecha de la copa de ágata que constituye la parte más antigua y significativa de la reliquia".

En esta línea, el estudio ha proporcionado, por primera vez, datos cuantitativos fiables sobre su geometría, espesor, volumen y características constructivas. Además, ofrece nuevas herramientas para personal especialista en Historia, Arqueología, Restauración y Patrimonio.

La singularidad del Santo Cáliz ha planteado importantes desafíos técnicos debido a la combinación de materiales translúcidos y reflectantes. Para superar estas dificultades, "se empleó un escáner láser portátil de alta precisión MetraScan3D, capaz de capturar geometrías con márgenes de error inferiores a una décima de milímetro sin necesidad de contacto físico con la reliquia ni aplicación de productos sobre su superficie", ha explicado el investigador principal del equipo que ha desarollado este estudio, Niquet-Herrero.

RESULTADOS RELEVANTES

Los resultados más relevantes son la determinación precisa de la capacidad volumétrica de la reliquia, que es una información de gran interés para el estudio de sus posibles usos litúrgicos e históricos.

A su vez, se han descubierto irregularidades internas y externas de la copa y se han identificado marcas compatibles con procesos manuales de perforación, abrasión y torneado empleados por artesanos en el trabajo de piedras duras. También se ha conseguido una reproducción física exacta mediante impresión 3D, a escala real, que permite estudiar la pieza sin manipular el original y facilita futuras investigaciones.

El trabajo forma parte del proyecto de investigación sobre la caracterización integral del Santo Cáliz promovido por el Centro Español de Sindonología y el Cabildo de la Catedral de València.