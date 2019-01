EUPV defiende en Europa la reciprocidad en las emisiones de À Punt, TV3 e IB3

Publicado 22/01/2019 17:38:33 CET

VALÈNCIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Esquerra Unida (EUPV) Marina Albiol ha defendido este martes en Bruselas la reciprocidad en las emisiones de À Punt, TV3 e IB3, de acuerdo con el Informe del Parlamento Europeo sobre las normas mínimas para minorías a la Unión Europea.

Según ha informado el partido en un comunicado, en este informe que fue aprobado por la Eurocámara el pasado mes de octubre se insta a la Comisión Europea y a los Estados a garantizar la libertad de prestación de servicios, transmisión y recepción de contenidos audiovisuales en las regiones en las que viven minorías lingüísticas para que puedan ver y escuchar contenidos en su lengua materna.

"El PP cometió un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión y contra la difusión de nuestra lengua cuando cerró los repetidores de TV3 en el País Valencià. Era un compromiso electoral de los partidos del Botànic restablecer la señal y ya es hora de que se lleve a efecto, máxime cuando las propias instituciones europeas apoyan este intercambio de emisiones", ha señalado Albiol.

La eurodiputada valenciana ha intervenido en una sesión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la que se debatía sobre la pluralidad de TV3, donde ha remarcado que no puede emitir un juicio sobre TV3 porque, como valenciana, hace tiempo que no la puede ver: "Una gran parte de la sociedad valenciana pedimos poder ver los canales de Catalunya y las Illes Balears y nos cuesta entender por qué nuestros gobernantes no son capaces, después de más de tres años, de hacerlo posible".

Asimismo, se ha dirigido a los representantes del PP en la Eurocámara para reprenderles el "intento de instrumentalización" de la Comisión de Peticiones para "tratar de acallar las voces discrepantes", después de que dos cargos públicos del PP hayan pedido el cierre de TV3. "Ellos sí manipulan: manipulan esta comisión utilizándola con fines partidistas, manipulan los medios de comunicación que tienen bajo su control hasta extremos descarados, y llegan a ejercer la censura, como hicieron con el cierre de los repetidores de Acció Cultural del País Valencià", ha asegurado.