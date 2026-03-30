EUPV, Podem y ERPV celebran el regreso de Oltra y abren la puerta a negociar una candidatura unitaria

Archivo - La exvicepresidenta, exportavoz y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los dirigentes de Esquerra Unida (EUPV), Podem y Esquerra Republicana (ERPV) han celebrado el regreso de la exvicepresidenta Mónica Oltra y su intención de ser la futura candidata de Compromís a la alcaldía de València. Además, han mostrado su disposición a poder negociar durante los próximos meses una lista unitaria para las elecciones de 2027.

Así se han posicionado Rosa Pérez Garijo y Bernabé Aldeguer (EUPV), Mª Teresa Pérez (Podem) y Domènec Garcia (ERPV), en declaraciones a Europa Press, dos días después de que Oltra anunciara su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de Compromís a la alcaldía de València.

Oltra realizó este anunció durante el VII Congrés Iniciativa-Compromís, formación a la que pertenece, en un discurso en el que pidió "volver a convencer" a la ciudadanía para evitar que "ganen los malos". Fuentes conocedoras precisaron que la idea es 'armar' una candidatura "abierta y plural" que tenga la capacidad de aunar a las formaciones a la izquierda del PSOE.

Sobre la situación judicial de Oltra --tras la reciente decisión del Juzgado de Instrucción 15 de València de abrir juicio oral contra ella e integrantes de su equipo en la Conselleria de Igualdad en la causa por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada, tras ordenárselo la Audiencia de Valencia y en contra del criterio de la Fiscalía--, las mismas fuentes señalaron que el juez instructor no ha visto indicios de delito, como tampoco el fiscal, que no acusa, por lo que el procedimiento sigue "solo con la acusación de la extrema derecha".

En este contexto, la coordinadora de EUPV, Rosa Pérez Garijo, ha valorado "muy positivamente el paso adelante que ha dado Mónica para encabezar la candidatura en València y para encabezar una candidatura unitaria". Ha subrayado que su partido "siempre" ha estado a favor de la confluencia y lo ha "demostrado a lo largo de los años".

De hecho, Esquerra Unida aprobó en julio de 2024, dentro de su documento político, "la necesidad de tejer alianzas políticas, sociales y sindicales para avanzar en políticas para los valencianos y las valencianas". "Si tenía sentido ya en el 2024, tiene más sentido ahora", ha señalado Garijo.

La dirigente de EUPV considera que hay dos proyectos "totalmente antagónicos": el de PP y Vox y en el que "caben todos los colores de la izquierda": "En estos momentos se trata de defender la democracia y los derechos humanos ante las políticas reaccionarias de lo que representa el otro proyecto antagónico".

ESQUERRA UNIDA "EMPUJARÁ TODO LO POSIBLE"

"Desde Esquerra Unida lo hemos tenido muy claro y vamos a empujar todo lo posible para que esa lista unitaria sea una realidad y podamos devolver las políticas decentes al gobierno de la Generalitat, al Ayuntamiento de València y a todos los ayuntamientos que sea posible", ha reivindicado.

El coordinador local de EU València, Bernabé Aldeguer, también ha saludado el paso adelante dado por Oltra y ha apostado "por una confluencia unitaria que no desaproveche ningún voto en el espacio de la izquierda en València, porque va a ser determinante para lograr el cambio político que la ciudad merece". Ha pedido que esa confluencia "se haga con tiempo para que las militancias convivan entre sí", así como para "generar credibilidad social" en torno a ella.

El objetivo, ha apuntado, es "superar la desmovilización y el descontento y obtener la máxima eficacia electoral" para lograr "un gobierno transformador y movilizador de izquierdas". Ha destacado que Compromís y EU ya colaboraron en una jornada sobre juventud y organizan otra para mayo sobre movilidad y transporte.

Por su parte, la coordinadora general de Podem, Mª Teresa Pérez, ha calificado el regreso de Oltra como "una buena noticia", tanto "por solidaridad por el caso de 'lawfare'" que le afecta como por el hecho de que se demuestra que "tiene fuerza y ganas de dar esta batalla con el objetivo de echar a la derecha y volver a gobernar". Además, ha defendido la necesidad de contrarrestar las medidas de PP y Vox en contra de las políticas "de progreso" impulsadas en anteriores legislaturas en la Generalitat y en València.

La dirigente 'morada', quien participó el pasado sábado en el congreso de Iniciativa, ha remarcado que "todavía es pronto" para hablar de una posible lista unitaria, dado que "no hay una convocatoria electoral", pero ha garantizado que en Podem "siempre" estarán dispuestos a "hablar con todo el mundo": "Siempre hemos estado dispuestos a negociar y a que haya candidaturas amplias y diversas".

PODEM CREE PODER "INCLINAR LA BALANZA"

De cara a 2027, ha asegurado que hay una reacción social "muy fuerte" a favor de la unidad de la izquierda "que no es el PSOE". "La gente nos está pidiendo que, aunque no seamos iguales, que aunemos esfuerzos por el bien de todos", ha aseverado, y ha sostenido que el papel de Podem "es clave" para poder "inclinar la balanza" con su porcentaje de votos y poder ser "la llave" para futuros gobiernos.

Respecto a la relación entre Podem y Compromís, Pérez ha destacado que hay "cordialidad y buena sintonía", como percibe en los contactos a nivel estatal con los diputados valencianistas Àgueda Micó y Alberto Ibáñez. Por tanto, más allá de las "diferencias políticas", cree que tienen "objetivos compartidos" que se pueden plasmar en una candidatura unitaria "si hay voluntad y disposición" de definir las prioridades dentro de una oferta "amplia y diversa".

Sobre si están dispuestos a confluir tanto a nivel autonómico como municipal, ha garantizado que tienen "la mano tendida" para ambos procesos electorales, siempre desde la "discreción y prudencia" y hablando de "objetivos políticos" y no de "cosas partidistas". "Cuando Mónica Oltra se ponga a ello, si nos llama, estaremos dispuestos a escuchar. Si Joan Baldoví lo hace, también; lo mismo en todos los ámbitos", ha manifestado en alusión al síndic de Compromís en Les Corts.

Y el presidente de ERPV, Domènec Garcia, ha coincidido en celebrar el regreso de Oltra después de "todo lo que ha vivido", así como en la necesidad de unidad en la izquierda alternativa al PSOE ante la situación de "emergencia democrática" en la que considera que está la Comunitat Valenciana desde la llegada del PP a los gobiernos con el apoyo de Vox.

"Todas las fuerzas políticas y sociales valencianas debemos estar a la altura para aportar nuestro granito de arena desde la generosidad y empatía para echar a esta gente", ha alentado, y ha mostrado la disposición de su formación a "hablar y ser generosos" de cara a una candidatura unitaria.

ERPV PIDE "LEVANTAR A LA GENTE DEL SOFÁ"

Domènec Garcia ha pedido "altura de miras respetando las diversidades y pluralidades" de cada espacio político, ya que ha hecho notar que en la izquierda "no sobra ningún voto". Ahora bien, ha hecho hincapié en que no se trata solo de "suma de votos", sino de "generar una esperanza y una ilusión que haga que la gente se levante del sofá y se movilice".

Hasta entonces ha asegurado que percibe "esperanza" en la ciudadanía, algo que relaciona con los pasos del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, apelando a la unidad de la izquierda. Cree que sería positivo que Rufián participara en la campaña electoral valenciana y, aunque no le corresponde a él decirlo, que el político catalán está "dispuestísimo a echar un cable en el ámbito que sea".

Dicho esto, el presidente de ERPV ha advertido que todavía falta más de un año para las elecciones y que "la urgencia no es buena", por lo que ha pedido empezar las conversaciones para que "la cosa se materialice" y poder llegar a "transmitir un proyecto sólido" con el que presentarse a las urnas.

