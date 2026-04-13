Europa "se queda atrás" en la obtención de financiación respaldada por propiedad intelectual, advierte la Euipo

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ALICANTE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Europa se está "quedando atrás" en la obtención de financiación respaldada por propiedad intelectual, según un informe publicado este lunes por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo).

El estudio --titulado 'Financiación respaldada por la PI en Europa: situación actual y perspectivas de futuro - Hacia un mercado europeo de financiación de la propiedad intelectual'-- aborda la "infrautilización" de los derechos de propiedad intelectual (PI) por parte de la Unión Europea (UE) a la hora de obtener financiación para 'startups' o empresas innovadoras.

Con este informe, el primero que analiza la financiación respaldada por PI en Europa, la Euipo pretende contribuir al debate iniciado por los informes Letta y Draghi de 2024. Asimismo, da "un primer paso" hacia la identificación de "posibles medidas que ayuden a las empresas más innovadoras de Europa a acceder a los recursos financieros que necesitan para crecer".

En este contexto, la radiografía destaca "el potencial sin explotar del uso de la PI como activo estratégico para mejorar la competitividad de las empresas de la UE y reducir la brecha de innovación con respecto a competidores mundiales".

También identifica "prioridades y posibles medidas" para desarrollar un mercado de financiación respaldado por "la PI más eficaz en Europa", con el fin de permitir así que "las empresas europeas se queden, prosperen y crezcan dentro de la UE".

Además, el informe subraya que si bien "la UE destaca en investigación, talento emprendedor e ideas innovadoras", se queda "rezagada" a la hora de comercializarlas al mismo ritmo que sus competidores globales.

En particular, los derechos de PI, como marcas, patentes, derechos de autor y diseños, se han convertido en un elemento "clave" para "el valor de las empresas innovadoras", pero están "infrautilizados como fuente de financiación", de acuerdo con la Euipo.

Asimismo, los sectores intensivos en PI en Europa generan aproximadamente el 48 por ciento del PIB de la UE y alrededor del 31% del empleo.

Sin embargo, "solo" el 13% de las empresas titulares de estos derechos han intentado obtener financiación a través de sus activos de PI y una "gran mayoría" no ha realizado una valoración profesional "nunca".

Esta situación refleja, a juicio de la oficina, "el escaso conocimiento que tienen las empresas sobre cómo sacar partido a sus derechos de PI" y también "el hecho de que inversores y bancos a menudo carecen de los conocimientos necesarios para evaluar dichos activos".

ENTORNO FINANCIERO "ADECUADO"

El director ejecutivo de la Euipo, João Negrão, ha señalado que las marcas y otros derechos de PI "no son un fin en sí mismos", sino que conectan "ideas y mercados".

En relación con estos activos, Negrão ha apuntado que representan "una parte cada vez mayor del valor empresarial", por lo que es "imprescindible" garantizar "un entorno financiero adecuado para el sector empresarial", en particular para las pymes "innovadoras", entidades "emergentes" y "en fase de expansión".

"Muchas empresas prometedoras están abandonando Europa, no por falta de talento o de ideas valiosas, sino porque nuestro sistema financiero no reconoce plenamente el valor de los activos intangibles a la hora de obtener la financiación que necesitan para crecer", ha manifestado.

Por su parte, la directora de Coordinación de la Competitividad de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, Nathalie Berger, ha subrayado que "Europa cuenta con universidades de primer nivel, investigadores de vanguardia y una sólida base científica, pero sigue siendo demasiado lenta a la hora de convertir la innovación en éxito comercial".

Como resultado, ha continuado, "muchas empresas innovadoras de gran potencial en Europa, con una PI muy valiosa, se marchan en busca de mejores oportunidades de crecimiento".

Berger también ha apuntado que iniciativas como la Brújula de la Competitividad, la agenda post-Draghi y el futuro Fondo Europeo de Competitividad reclaman "mecanismos para desbloquear capital para las empresas impulsadas por la tecnología".

"BRECHA ECONÓMICA"

De otro lado, el organismo pone de relieve que en los últimos años, Europa se ha enfrentado a "un débil crecimiento de productividad" y a "una brecha económica cada vez mayor con Estados Unidos", con un aumento de la diferencia del PIB per cápita del 17% en 2002 al 30% en 2023.

Según el informe Draghi de 2024 sobre el futuro de la competitividad europea, entre 2008 y 2021, cerca del 30% de las llamadas "empresas unicornio" fundadas en la UE ('startups' valoradas en más de mil millones de dólares) trasladaron su sede al extranjero.

De acuerdo con las estimaciones del informe, la financiación respaldada por PI podría movilizar entre 30.000 y 120.000 millones de euros en nueva financiación cada año. En un periodo de diez años, se traduce en entre 150.000 y 580.000 millones de euros en financiación adicional, con un impacto acumulativo potencial en el PIB de la UE de entre 70.000 y 750.000 millones de euros.

ACCIÓN COORDINADA

De esta forma, la Euipo ha incidido en que abordar el ciclo de financiación respaldada por PI requiere "una acción coordinada" en cinco ámbitos prioritarios, centrados en "dar visibilidad a la PI, asignarle un valor creíble, aprovechar su valor para la concesión de préstamos, crear una base empírica y reforzar la coordinación entre distintos actores".

En conjunto, estas acciones pretenden apoyar "el crecimiento", movilizar "capital privado" y reforzar "la soberanía de Europa en materia de innovación".

En cuanto a las "posibles medidas para mejorar el acceso a la financiación bancaria, reforzar la valoración de la PI y ampliar las opciones de financiación más allá del crédito bancario tradicional", el informe propone varias iniciativas.

En primer lugar, que las empresas desarrollen una "sólida" cartera de PI y mejoren "sus capacidades de gestión" de la misma y "de planificación empresarial" antes de solicitar financiación.

También incide en la necesidad de "reforzar la valoración de la PI" para que las instituciones financieras puedan evaluarla "con mayor precisión y confianza".

Finalmente, el informe incide en que debe tenerse en cuenta todo el proceso de financiación de la PI, con el fin de construir "un ecosistema de financiación más coherente, eficaz y escalable".