Evacuado en helicóptero medicalizado un ciclista con una fractura de cadera tras sufrir un accidente en Polop

ALICANTE, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha tenido que ser evacuado en helicóptero medicalizado tras sufrir una posible fractura de cadera en un accidente a la altura de Polop y ha sido trasladado al Hospital de La Vila en un SVB, según ha informado el CICU en un comunicado.

El siniestro se ha producido en sobre las 15.11 horas de este martes en el kilómetro 38 de la CV-70 a la altura de Polop en dirección Guadalest.

Hasta el lugar se ha movilizado un helicóptero Samu que ha trasladado al herido, de 30 años, con posible fractura de cadera hasta su base y de ahí, un SVB lo ha conducido al Hospital de la Vila Joiosa.