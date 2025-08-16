La Evha regulariza la cesión de cuatro locales a los ayuntamientos de Ador y Lliria para dependencias municipales

VALÈNCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha), Estefanía Martínez, ha firmado la escritura de cesión de tres locales al Ayuntamiento de Ador y otro al de Lliria (Valencia) que, desde hace tres décadas, se destinan a distintos usos municipales.

Martínez ha explicado que con esta firma "se regulariza la situación de estos locales que, después de 30 años de uso municipal, por fin pasan a ser de su titularidad". Gracias a ello, "van a poder solicitar ayudas para mejorar las instalaciones y para lo que era necesario acreditar el traspaso de los inmuebles", según ha puntualizado la Generalitat en un comunicado.

La alcaldesa de Ador, Manela Faus, ha oficializado la firma de los tres locales junto a Martínez. En 1990, el Ayuntamiento de Ador cedió gratuitamente tres solares al Instituto Valenciano de la Vivienda (IVSSA), hoy Evha, para la construcción de dos promociones de viviendas protegidas, en la calle Peatonal s/n y en la callde Cervantes, s/n. Una vez finalizadas las obras, el Consistorio dispuso de los tres locales, que destinó a centro de salud, biblioteca y gimnasio. Sin embargo, estos inmuebles no se llegaron a escriturar a favor del Consistorio.

Lo mismo ocurre con el caso del Ayuntameinto de Lliria. En 1994, el IVVSA promovió un edificio de 19 viviendas protegidas que contaba con un local destinado a sótano arqueológico y que contiene los restos de los antiguos baños árabes con acceso desde la calle Andoval. Una vez acabada la promoción, la escritura de cesión gratuita del local no llegó a formalizarse. En esta jornada el alcalde del municipio, Francisco Javier Gorrea, ha participado en la firma de la cesión.