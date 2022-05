El exabogado del 'yonki del dinero' inicia los trámites para querellarse contra él por injurias y calumnias

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Ramiro Blasco, exabogado del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', ha iniciado los pasos previos para querellarse contra el acusado en varias piezas del caso Imelsa por injurias y calumnias.

Según ha informado el letrado en declaraciones a Europa Press, ya ha iniciado los pasos para poder presentar la querella al entender que Benavent le habría injuriado tras acusarle durante el juicio de la pieza de Thematica de ayudarle a manipular las declaraciones en las que acusaba de corrupción a varios cargos públicos.

Benavent prestó ayer declaración en el juicio de Thematica en calidad de acusado y, tras mostrarse arrepentido, mantuvo la última versión que dijo ante el juzgado tras cambiar de abogado y elegir para representarle en la fase final del procedimiento al penalista Juan Carlos Navarro. Sin embargo, los seis años anteriores de la fase de instrucción fue desgranando cómo desviaba dinero público en connivencia con otros cargos públicos y a través de varias empresas 'pantalla'.

Durante la sesión del juicio de ayer, el acusado manifestó: “Mis declaraciones fueron en circunstancias especiales, manipuladas por mí, en connivencia con mi exdefensa y en colaboración con la Fiscalía, donde se me prometieron cosas, rebajas sustanciales de penas y de no ingreso en prisión", aseguró.

Y prosiguió: "A mí cuando me citaron para una declaración en el juzgado, cinco minutos antes de entrar, se me citó por la Fiscalía y se me dijo que estaban en una investigación muy profunda que afectaba a mucha gente y me preguntaron si quería colaborar. Si colaboraba, habría rebajas sustanciales de pena, hasta dos grados. Como yo ya colaboraba anteriormente, acepté".

A partir de ahí, añadió, había un guión y "la cuestión era perjudicar a toda la mayor gente posible, ya fueran políticos, empresas, personas, partidos, etc. A todo el mundo. Cuanto más grande fuera esto, mejor para todos".

Ante estas declaraciones, el exabogado de Benavent ha decidido interponer una querella contra él por injurias y calumnias.