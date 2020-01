La exgerente de FGV insiste en que "en absoluto" tuvo responsabilidad alguna en el accidente de Metrovalencia

Actualizado 27/01/2020 12:02:37 CET

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia ha negado haber tenido "ninguna responsabilidad" en el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia que el 3 de julio de 2006 costó la vida a 43 personas y causó 47 heridos. "En absoluto", ha sentenciado en declaraciones a los medios a su salida de los juzgados valencianos.

En una breve vista celebrada este lunes, el Juzgado de lo Penal número 6 de València ha condenado a cuatro exdirectivos de FGV a un año y diez meses de prisión por el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia que el 3 de julio de 2006 costó la vida a 43 personas y causó 47 heridos, según la sentencia 'in voce' pronunciada en la sala.

La vista estaba señalada para este lunes en la Audiencia de Valencia, casi 14 años después del accidente, y con ocho exresponsables de la empresa pública en el banquillo. Sin embargo, ha habido un acuerdo entre las partes --Fiscalía, Asociación de Víctimas 3 de Julio (AVM3J) y defensas-- por el que cuatro acusados han reconocido los hechos y se han retirado los cargos para los cuatro restantes, entre ellos, la que fuera exgerente de FGV, Marisa Gracia.

RIFI RAFE

A su salida de la Ciudad de la Justicia de València, Marisa Gracia ha rechazado hacer declaraciones a los periodistas que le esperaban. Tras ser rodeada por los medios de comunicación, una persona que portaba una camiseta de la asociación de víctimas ha tenido un rifi rafe con la exresponsable de FGV.

En un momento determinado, esta persona le ha preguntado que si tanto cree que no es culpable, por qué no quiere hablar con la prensa, a lo que Gracia ha respondido: "No quiero, porque no quiero, y estoy en mi derecho", a lo que él le ha dicho: "Y yo también estoy en mi derecho de preguntarle".

Marisa Gracia ha insistido: "No quiero hablar a la prensa, estoy en mi derecho de no hacer declaraciones. Yo ya he estado en una sala, en lo judicial, y no quiero hacer declaraciones", ha repetido.

Sin embargo, finalmente, preguntada por si no reconoce ninguna responsabilidad por el accidente de metro, la exgerente de Ferrocarrils ha subrayado: "No, en absoluto".