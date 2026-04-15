La jefa de Meteorología de À Punt dice que cinco días antes de la dana "ya se vio" lo que iba a ocurrir

VALÈNCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jefa de Meteorología de À Punt ha indicado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, por la que 230 personas perdieron la vida en la provincia de Valencia, que cinco antes de la riada "ya se vio" lo que iba a ocurrir.

Así se ha pronunciado en el juzgado de Catarroja, órgano que investiga la gestión de la riada en un procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso. Ha comparecido en calidad de perito.

En su declaración, la jefa de Meteorología de la cadena valenciana ha manifestado que la situación vivida en la dana "se vio con al menos cinco días de adelanto". "Se sabía que la dana iba a caer en las cuencas de los ríos y que esa agua debía llegar al mar. A cinco días podemos saber en qué zona geográfica iba a caer agua", ha dicho.

"Iba a ser entre el Túria y el Júcar. Esto permitió el viernes previo que informáramos a la dirección de À Punt de que esto iba a pasar para preparar la programación. Se previó en la cadena para cubrir el temporal. La predicción era muy concreta. Todo se cumplía con lo previsto durante el fin de semana", ha expuesto.

Y ha añadido: "Las precipitaciones de todo un año podían caer en las cuencas en una hora. Cuando empieza a ocurrir todo tenemos herramientas que nos permiten conocer dónde y cómo está lloviendo. La asociación valenciana de meteorología vuelca datos en vivo en la red para ser más precisos. Los datos eran muy precisos", ha apostillado.

Así, ha narrado que a las 6 horas del día de la dana empezó a llover "con mucha intensidad, una intensidad torrencial". "A las 7 --ha proseguido-- ya había una redactora en l'Alcúdia informando de la intensidad de la lluvia".

En la zona de la Ribera Alta, ha proseguido, se desplazó la lluvia a Utiel-Requena. "Era la lluvia más cuantiosa desde que hay registros. Es algo inaudito. Supera a Tous. Ahí ya sabemos que la inundación sería histórica. Sólo por la lluvia caída".

Ha recordado que a las 7.36 horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya activó la alerta roja y la situación era "potencialmente muy peligrosa". "Rojo es riesgo para las personas. Es no salga de casa".

Un poco más tarde, a las 11.52 horas, ha recordado, en À Punt se alertó del peligro de riadas en la costa, donde no llovía y a las 12.20 horas se volvió a advertir del peligro por las lluvias en el interior. "Los ríos cortos y los barrancos que van secos iban a desbordarse y había que alertar a la población", ha añadido.