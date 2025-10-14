Experto en urbanismo cree que el "desastre" del Poyo se hubiera podido "minimizar" con las obras previstas en barrancos

El expresidente de SACYR, Luis Fernando del Rivero (2i), durante la segunda sesión de la comisión de investigación de Les Corts sobre la dana del 29 de octubre en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

Una bronca entre diputados obliga a suspender unos minutos la sesión durante la comparecencia del expresidente de Sacyr

El abogado experto en urbanismo Francisco Luis Blanc ha asegurado que el "desastre" provocado por el barranco del Poyo el 29 de octubre del pasado año --el día de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia-- se hubiera podido "minimizar" en caso de haber ejecutado "algunas de las obras esenciales que estaban previstas desde 2004", concretamente la derivación de este y del de la Saleta al nuevo cauce del río Turia, y ha remarcado que la "solución importante" pasa por desarrollar "las obras de infraestructura hidráulica".

Ambas actuaciones, ha expuesto durante su comparecencia este martes por la tarde en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, tienen un "muy bajo coste económico": "Estamos hablando de actuaciones de una rentabilidad social, porque afectan a muchísima gente, y la prueba todos la conocemos, se han hecho en muchos países y, sin embargo, la inversión a realizar es mínima".

Además, ha calificado de "chiste" que la inversión por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en obras hidráulicas en el área metropolitana de València haya sido de apenas 500.000 euros en 10 años. "No estamos hablando de dinero, estas obras se pueden hacer por crowdfunding. No son caras en términos de obra pública y el beneficio social que comportarían sería extraordinario", ha señalado, mientras "los 17.000 millones de daños materiales no los va a quitar nadie".

En otro orden de asuntos, a preguntas sobre la Ley de la Huerta, ha señalado que no cree que esta norma "prohibiera la ejecución" de las obras y, sobre si el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, debiera de comparecer en la comisión, ha considerado "impresentable" que representantes como él "no tengan la obligación legal" de hacerlo. "Me parece absolutamente inaceptable", ha opinado, y ha indicado que esto "no debería quedar así".

LA IA ANTE CATÁSTROFES

Por su parte, Adriana Giret, catedrática del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación (DSIC) de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha defendido que la inteligencia artificial puede ayudar a predecir los efectos de catástrofes como la dana del 29O, pero ha remarcado que "la persona que toma la decisión final tiene que tener formación, conocimiento y capacidad para tomar esas decisiones".

La experta ha respondido a preguntas de los grupos parlamentarios sobre si la IA podría ayudar a clarificar las causas de lo sucedido, a mejorar la toma de decisiones o a poder evitar futuras catástrofes. Tras señalar que "el pasado no se puede predecir", ha explicado que la IA sí puede "determinar si se ha actuado de forma eficiente o menos eficiente". "Pero valorar si se ha actuado bien o mal no podemos dejarlo en manos de un sistema informático. ¿Quién valora si nuestras acciones son buenas o malas? Nosotros mismos", ha argumentado.

A partir de ahí, ha sostenido que la IA sí se puede utilizar para predecir el futuro mediante simulaciones, con lo que cree que puede ser "una herramienta muy útil" para dar un "nivel de certidumbre" de que una predicción "realmente se va a cumplir".

Adriana Giret (UPV), que trabajó en una plataforma de gemelos digitales para anticipar desastres naturales basada en IA, ha señalado que desarrollar un sistema así para cualquier tipo de catástrofe requeriría un grupo multidisciplinar, "mucho conocimiento" y participación de "gente del terreno".

Según ha expuesto, la dana ha abierto "una oportunidad muy importante para darnos cuenta de que hay tecnología disponible, no solo en el extranjero, y aprovechar esos avances para hacer que las catástrofes tengan menos impacto negativo en la población". Todo ello, ha añadido, acompañado de "formación a la gente responsable" de la toma de decisiones.

Durante su intervención, también ha explicado que no puede dar una respuesta argumentada a preguntas sobre la toma de decisiones el pasado 29 de octubre o el estado de las estaciones meteorológicas de la Aemet. Sí ha indicado que sería positivo instalar sensores en estas estaciones, así como en barrancos y estructuras civiles, para que "esos datos luego se puedan procesar con un sistema inteligente capaz de cruzarlos, obtener patrones de comportamiento y deducir un estado actual y un futuro progreso".

EXPRESIDENTE DE SACYR

De su lado, el expresidente de Sacyr Luis Fernando del Rivero ha urgido a desarrollar las obras de encauzamiento y de construcción de presas, algunas de ellas proyectadas desde la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, de las que ha responsabilizado al Ejecutivo central por tener "la obligación de haberlas realizado" al estar "en una situación de alto riesgo", y ha advertido: "Es una pena que no se actúe ya porque puede haber más muertos y lo estamos viviendo en este momento".

"No hacer esas obras nos lleva a los destrozos, a los daños, y el no comunicar a la población nos lleva a las muertes", ha resumido, al tiempo que ha advertido de que el hecho de no haber impulsado esas actuaciones es "causa de que hayan existido grandes destrucciones".

"Las muertes pueden ser de ahí o pueden no ser, lo que sí que tienen que ver las muertes, una vez que no se han hecho las obras, es con la alerta temprana a la población", ha indicado, al tiempo que ha considerado evidente que la "responsable de todo ello" es de quien depende el dominio público hidráulico, "que es la Administración Central del Estado" y, por tanto, el Gobierno.

"El Miteco es el arma inversora y luego la Confederación del Júcar es quien va a dirigir las obras. Pero si el Miteco no dota de presupuestos, pues la Confederación no tiene nada que decir. Sin embargo, en el día a día, sí que tiene que decir porque es quien administra el SAIH, es quien junto con la Aemet da las informaciones, no solo plurimétricas, sino de los caudales que están pasando por todos los barrancos", ha argumentado.

Según ha sostenido, "todo dominio público hidráulico, sea el barranco que sea, es responsabilidad de la Administración Central, y las obras no se hicieron por responsabilidad de la Administración Central, que prefirió hacer otras cuestiones". "Las infraestructuras hidráulicas son obligación exclusivamente de la Administración Central, sea del PP, del PSOE o del Espíritu Santo, es la responsable de hacerlas", ha afirmado.

Además, ha lamentado que el sistema de alerta temprana "no existía tampoco" el 29 de octubre, "pero sin embargo sí que había cosas evidentes", como "una reunión a primera hora de la gobernadora --en referencia a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé--, del presidente --de la Confederación-- del Júcar y del representante de la Aemet, en las cuales ya se sabe que va a haber unas lluvias muy importantes y no se prepara a comunicar a la población".

Y sobre la presencia y gestión de la exconsellera Salomé Pradas en el Cecopi el día de la dana, ha considerado que, en este organismo, "quien esté allí no tiene que saber, quien tiene que saber era el presidente de la Confederación del Júcar y el gerente de la Aemet, esos son los técnicos". "El que esté allí no tiene que saber, tienen que saber los que le asesoran, para eso tienen que estar", ha zanjado.

Durante esta comparecencia, la presidenta de la comisión, Miriam Turiel (Vox), ha suspendido la sesión unos minutos por los reproches entre los grupos de la izquierda y la derecha, con críticas del PP hacia el tono de Compromís contra Del Rivero y con quejas del PSPV porque no se permita a los comparecientes una intervención inicial antes de las preguntas de los grupos.

Por otra parte, la comisión de investigación ha aprobado finalmente la solicitud de ampliación del plan de trabajo solicitada por el PP y ha rechazado las que habían pedido tanto el PSPV como Compromís.