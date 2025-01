Experto de Vithas afirma que un sueño adecuado contribuye al desarrollo cognitivo, emocional y conductual de los niños

VALÈNCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pediatra de los hospitales Vithas Valencia 9 de Octubre y Vithas Castellón, Fernando Baixauli, ha afirmado que un sueño adecuado y de calidad contribuye al desarrollo cognitivo, emocional y conductual de los niños, ya que el desarrollo neuronal depende en gran medida de las sustancias que se segregan (proteínas, hormonas, etc.) durante este momento.

Durante el sueño, el cerebro lleva a cabo funciones "críticas" como consolidar la memoria, regular las emociones y permitir el descanso y la recuperación del cuerpo, según ha informado el centro sanitario en un comunicado.

Baixauli ha subrayado que estos procesos son "fundamentales" para el rendimiento neuropsicológico de los niños porque "afectan a su capacidad de atención, memoria, resolución de problemas y regulación emocional". "Por ello, tener un hábito de sueño saludable y dormir las horas necesarias es muy importante para el crecimiento cerebral del niño", ha remarcado.

El especialista ha afirmado que "dormir menos se relaciona con el estrés, la depresión, la ansiedad y el comportamiento agresivo". "Los niños que no duermen bien también tienen problemas para tomar decisiones, resolver conflictos y aprender", ha apuntado.

"Hay estudios contrastados que afirman que los niños que no duermen lo suficiente tienen un volumen menor en ciertas áreas del cerebro responsables de la atención, la memoria y el control de la inhibición, en comparación con los que tienen hábitos de sueño saludables", ha subrayado.

Igualmente, ha indicado que, "normalmente, conforme el niño madura supera los problemas más comunes a la hora de dormir, entre ellos los trastornos por inicio y mantenimiento del sueño (TIMS) o las parasomnias, trastornos del sueño que incluyen a las pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismo, somniloquia (hablar mientras duerme), los movimientos automáticos o la enuresis (orinarse en la cama)".

PAUTAS SEGÚN LA EDAD

No obstante, según ha señalado el pediatra, "en determinados casos sí que hace falta generar unas pautas y rutinas que conduzcan hacia buenos hábitos del sueño". "Para ayudar a minimizar estos tipos de problemas al dormir, los padres deben establecer rutinas diarias y regular a sus hijos la hora de acostarse", ha afirmado.

Para Baixauli, las rutinas marcadas "deben ser diferenciadas según la edad del niño": "Cuando son bebés hay que acostarles despiertos en su cuna y con su elemento transicional (peluche, almohadita, etc.) para que aprendan a dormirse solos, generar un ritual diario de higiene y alimentación a las mismas horas. En el caso de que el niño tome pecho, las tomas nocturnas deben ser más cortas y sin luz ni otros estímulos".

"Una vez que son más mayores y duermen solos en su habitación el ambiente para conciliar el sueño debe ser tranquilo, silencioso, oscuro y con una temperatura que no supere los 20 grados", ha resaltado, al tiempo que ha agregado que "es importante que durante la tarde se eviten bebidas de cola, o chocolate y que la actividad física o deportiva del niño no se desarrolle justo en las horas previas a dormir".

Asimismo, ha incidido en que el uso de la televisión para conciliar el sueño o la exposición de más de dos horas al día a una pantalla "son factores que favorecerán la vigilia".

"SE NECESITA DORMIR MÁS"

Respecto a los adolescentes, el especialista ha manifestado que "también les afecta el problema del sueño": "Se produce, por ejemplo, un retraso normal del inicio del sueño y se necesita dormir más que durante los años anteriores".

"El adolescente que no duerme de ocho a diez horas por la noche, no descansa lo suficiente, está irascible, tiene difícil despertar y menor rendimiento académico en las primeras horas de clase", ha detallado.

En este sentido, ha aseverado que "es clave evitar una hora antes de dormir videojuegos; estudio; móvil; internet y no usar la tele para dormirse, además no debe estar en su habitación; no consumir estimulantes como la cafeína y practicar ejercicio físico regular". El objetivo educacional es "sensibilizar al adolescente de la importancia que tiene dormir bien y suficiente".

