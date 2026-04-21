Expertos y empresas piden avances normativos, más renovables con almacenamiento y mix con nucleares para evitar apagones

Jornada 'Un año después del apagón: aprendizajes y hoja de ruta' organizada por AVAESEN - AVAESEN

VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Empresas del sector energético y expertos han subrayado este martes en València que, para evitar apagones como el del 28 de abril del año pasado, es necesario que se produzcan avances normativos que se ajusten a los tecnológicos, se impulse el uso de energías renovables y el almacenamiento energético y se apueste por la "convivencia de tecnologías" en el mix energético, incluyendo las nucleares.

Así lo han indicado responsables de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN) y de empresas como Power Electronics, Statkraft, Naturgy, Iberdrola o Endurance, durante el encuentro 'Un año después del apagón: aprendizajes y hoja de ruta', que se ha celebrado este martes en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

El director general de AVAESEN, Pedro Fresco, ha sido el encargado durante la jornada de analizar las causas del apagón y ha señalado que "hubo 17 eventos que facilitaron el evento central, que fue el descontrol de tensión". "Las causas, por tanto, son múltiples, pero más importante es que hay 21 propuestas para mejorar el sistema eléctrico", ha destacado en declaraciones previas a los medios.

Fresco ha indicado que "hay un punto clave, que es que las renovables ya ayudan al control de tensión, algo que hasta el año pasado solo estaban haciendo las centrales convencionales". Por tanto, ha afirmado que el sistema sí está mejor preparado.

En esa línea, el presidente de AVAESEN, Marcos J. Lacruz, ha subrayado que "justo después del apagón hubo voces que apuntaron hacia las renovables de una forma totalmente interesada, pero todos estos informes que hemos visto hasta ahora lo desmienten".

"Las renovables no solo no fueron el problema que generó el apagón, sino que tampoco tenían herramientas como para poder contribuir a mejorar el sistema. No estaban habilitadas para un control de tensión. Eso a día de hoy ya está sucediendo", ha agregado.

AVANCES NORMARTIVOS Y MIX RESILIENTE

Durante las mesas de debate sobre la resiliencia del sistema eléctrico, el Regional Manager Mediterráneo de Statkraft, Guillermo Roth, ha detallado que la electrónica de potencia permite a los productores de energía renovables, a través de inversores, controlar la tensión. "La gran reivindicación de las energías renovables es que podamos participar en la estabilización del sistema. Es necesario que el marco normativo avance y que se nos habilite para poder hacerlo", ha remarcado.

La presidenta de Women in Nuclear Spain, Amparo Soler, ha subrayado que "la contribución de las nucleares es indispensable", porque este tipo de energía "aporta estabilidad a la red, garantía de suministro y controla la contención de los precios". "Da certidumbre a la red pero también certidumbre a los precios. Creo que es algo básico de lo que no podemos prescindir", ha señalado.

El presidente de Endurance Motive, Ander Muelas, ha explicado que las plantas de energías renovables se tienen que hibridar para poder dotarse de almacenamiento energético. Un proceso que está empezando ahora y que lleva "muy poco" recorrido. Así, ha pedido que se faciliten los trámites administrativos y ayudas al acceso a la hibridación.

Por parte de la Fundación Naturgy, Antonio Miranda ha incidido en la necesidad de impulsar el biogás porque "hay sectores que necesitan utilizar combustibles y no se pueden descarbonizar con electricidad", como el marítimo. "Nunca vamos a competir con la producción que tienen las plantas fotovoltaicas o la energía tradicional. Lo que tenemos que llevarnos de aquí es la importancia de tener ese mix y el biogás tiene todo ese recorrido que hay que andarlo", ha añadido.

"DEMEMOS IR MÁS RÁPIDOS CON LOS CÓDIGOS DE RED"

Desde Power Electronics, Lalo Salvo ha indicado que "estamos respondiendo de una manera bastante lenta a cómo deberíamos responder" ante el apagón. "Está claro que lo que ha pasado ya ha pasado, tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras", pero aunque haya 17 factores que causaron el apagón, "uno de los puntos pesa mucho que es la regulación de la tensión".

Salvo ha señalado que el apagón "no fue un accidente" y ha defendido que "debemos ir más rápidos con los códigos de red" porque "tenemos un código de red basado en tecnologías convencionales". "Las renovables aportan cosas muy positivas pero también negativas si no sabemos controlarlas bien", ha advertido. "Conforme tenemos los códigos de red y tal como está el sistema energético en España, si quitamos las centrales nucleares y quitamos el gas, es fracaso seguro", ha comentado, antes de señalar que el código de red se tiene que adaptar al mix enegético.

En ese sentido, ha indicado "Alemania al día siguiente del apagón de España ya se movió con el tema de las baterías y nosotros todavía estamos ahí mareando la perdiz". "Entre todos debemos hacer que esto vaya más rápido, pero sobre todo los que tienen que tomar las decisiones", ha defendido.

El vicepresidente de Aepibal, Eugenio Domínguez, ha señalado que "vamos lentos porque la regulación no se ha adaptado al cambio técnico" y ha lamentado que el código de red va "tres pasos por detrás" de otros como el de Australia. "Nos hemos acordado de las baterías cuando ha tronado. Pero también como buenos españoles nos olvidamos rápidamente de esto", ha señalado, y ha avisado de que "las baterías no están explotando su potencial".

El CEO de Valfortec, Fidel Roig, ha subrayado el papel de las energías renovables para estabilizar los precios de la energía y en los plazos de autorización para los parques solares y de las baterías. "Yo creo que tenemos que meter velocidad, yo creo que tenemos que pensar, que tenemos que convivir todas las tecnologías y, sobre todo, pensar que hay una, que la tenemos gratis, que tenemos mucha y es el sol, y sería una pena que la dejaran ir", ha indicado.

El delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Ibán Molina, ha recalcado la importancia de generar mayor demanda de energía porque la red funciona mejor con un consumo elevado, y en este sentido ha apostado por el impulso del vehículo eléctrico y la descarbonización de la industria, que pasa por "ponerlo fácil a los clientes para que se puedan cambiar".

Para partner de Andersen, Carlos Mínguez, "estamos en un momento de transición donde es normal que pasen cosas y que las cosas que pasen no pasen a la velocidad que nos gusten a todos". En su opinión, "si el modelo cambia, tendrá que cambiar también la posición retributiva de los diferentes operadores que intervienen en el sistema" para determinar "e qué manera el gasto que el consumidor va a poder asumir por el suministro de esa energía se redistribuye entre los diferentes operadores".

El secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, ha reivindicado "una mayor inversión en redes, no solo por la amenaza de estrangulamiento que existe ya, sino por lo que puede ocurrir en un futuro próximo", al tiempo que ha pedido "responsabilidades de las entidades y políticos gobernantes" por lo que sucedió en el apagón.

UN AHORRO DE 308 MILLONES PARA LA INDUSTRIA VALENCIANA

En el acto se ha presentado el informe 'Impacto y evolución 2024-25. Energías Renovables en la Industria de la Comunitat Valenciana', elaborado por Lápiz Estratégico Consulting, que señala que las energías renovables ya generan un ahorro de más de 308 millones de euros anuales en la industria valenciana, lo que supone una reducción del 16,4% en los costes energéticos.

El informe también apunta a un crecimiento sostenido en los próximos años: más de 2.100 nuevas empresas podrían incorporar renovables a medio plazo, lo que elevaría el número total de compañías usuarias hasta superar el 50% del sector industrial.