Las exportaciones de la Comunitat Valenciana suben un 1,4% en febrero hasta 3.188 millones, pero dejan déficit comercial

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VALÈNCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana se han situado en febrero en 3.188,1 millones de euros, un 1,4% más que en el mismo mes de 2025, según el último informe de comercio exterior del Ministerio.

Por su parte, las importaciones han alcanzado 3.224,3 millones, un 7% más, lo que ha dejado un ligero déficit comercial de 36,1 millones y una tasa de cobertura del 98,9%, por encima de la media nacional. La Comunitat Valenciana ha concentrado el 10,1% de las ventas españolas al exterior y el 9,2% de las compras.

Por provincias, Valencia ha liderado el volumen exportador de ña Comunitat con 1.754,4 millones de euros en febrero, un 2,3% más, frente a unas importaciones de 2.165,8 millones (+11,2%) que han generado un déficit de 411,3 millones.

Castellón ha exportado 792,1 millones de euros, con un aumento del 3,2%, e importado 534,5 millones (-5,2%), lo que le ha permitido mantener un superávit de 257,6 millones, mientras que Alicante ha vendido al exterior por 641,6 millones (-3,2%) y ha comprado por 524 millones (+4,7%), con un saldo positivo de 117,6 millones.

En los dos primeros meses del año, las exportaciones de la Comunitat Valenciana se han mantenido estables en 6.238,3 millones de euros (0,0%), frente a unas importaciones de 6.144 millones que han crecido un 0,6%, de manera que la balanza comercial ha presentado un superávit de 94,3 millones y una tasa de cobertura del 101,5%.

ANÁLISIS SECTORIAL

Por sectores, alimentación, bebidas y tabaco ha vuelto a liderar las exportaciones valencianas en febrero, con 898,5 millones de euros, el 28,2% del total y un incremento interanual del 2,3%, frente a unas importaciones de 501 millones (-1,3%) que han dejado un superávit de 397,5 millones.

Dentro de este capítulo, las frutas, hortalizas y legumbres han aportado 630,8 millones de euros exportados (+0,5%) y 209,7 millones importados (+9,7%), con un saldo de 421,1 millones, en el que destacan los cítricos, que han alcanzado 340,7 millones en ventas exteriores (+5,9%).

Los bienes de equipo han anotado la mayor subida de las exportaciones y han alcanzado en febrero 520,1 millones de euros en exportaciones, con un aumento del 16,2%. No obstate, con unas importaciones de 628,8 millones (+4,4%), han arrojado un déficit de 108,8 millones.

La mayor caída de las exportaciones se corresponde las materias primas, con un descenso del 18,7% y unas ventas de 82,4 millones de euros. También destaca la bajada de las exportaciones de productos energéticos (-11,8%), cuyas ventas dejan 116,6 millones de euros, principalmente de petróleo y derivados, frente a unas importaciones de 289,6 millones de euros.

Las semimanufacturas no químicas han sumado en febrero 421,6 millones de euros exportados (-8,5%) y 264,3 millones importados (-2,4%), con un saldo positivo de 157,3 millones, muy apoyado en los productos cerámicos. No obstante, las ventas de productos cerámicos han bajado un 10,7% hasta situarse en 267,4 millones de euros.

Los productos químicos han registrado 465,1 millones de euros en exportaciones (+11,7%) y 482,4 millones en importaciones (+9,1%), con un déficit de 17,3 millones.

El sector del automóvil ha anotado en febrero exportaciones por 296,8 millones de euros, prácticamente estables (-0,1%), frente a unas importaciones de 489,8 millones que han aumentado un 63,2%, de forma que el déficit se ha ampliado hasta 192,9 millones. Las ventas de automóviles y motos han alcanzado 231 millones de euros, un 2,6% menos, frente a unas compras de 404,9 millones que han repuntado un 78,7%, con un saldo negativo de 173,9 millones, mientras que los componentes del automóvil han sumado 65,8 millones exportados (+9,7%) y 84,8 millones importados (+15,4%), con un déficit de 19 millones.

Los bienes de consumo duradero han cerrado febrero con 63 millones exportados (-11,4%) y 138 millones importados (-17,8%), mientras que las exportaciones de manufacturas de consumo han bajado un 7,3% y se han quedado en 306,9 millones de euros.

LOS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES VALENCIANAS

Europa ha concentrado en febrero el 71,2% de las exportaciones valencianas, con 2.270,8 millones de euros y un crecimiento del 3,6%, frente a unas importaciones de 1.730,6 millones (+13,8%) que han dejado un superávit de 540,3 millones, inferior al de un año antes. La Unión Europea ha reunido 1.927,9 millones exportados (+7,4%) y 1.440,7 millones importados (+13,9%), con un saldo positivo de 487,2 millones, mientras que la zona euro ha concentrado 1.704,4 millones en ventas (+8,4%) y 1.188,9 millones en compras (+10,7%), con un superávit de 515,5 millones.

Dentro de la UE, Francia se ha consolidado como principal cliente europeo en febrero, con 426,2 millones de euros exportados (+11,2%) y 291,8 millones importados (+46,1%), lo que ha recortado el superávit a 134,5 millones, mientras que Alemania ha recibido 398,8 millones en ventas (+12,0%) y ha suministrado bienes por 255,9 millones (+9,5%), con un saldo positivo de 142,9 millones.

América ha sumado en febrero 364,8 millones de euros en exportaciones valencianas, un 15,3% menos, frente a unas importaciones de 377,4 millones (-2,8%) que han dejado un ligero déficit de 12,6 millones. Estados Unidos concentra 203,8 millones de euros de estas exportaciones pero baja un 19,8%, y las ventas a América Latina se sitúan en 124,9 millones, un 13,3% menos que en febrero del año pasado.

Asia se ha mantenido en febrero como principal origen del déficit comercial valenciano, con 264,9 millones de euros en exportaciones (-0,5%) frente a 990,7 millones en importaciones (+12,6%), lo que ha generado un saldo negativo de 725,7 millones.

En Asia excluido Oriente Medio, las ventas han alcanzado 162,8 millones (-4,2%) y las compras 905,7 millones (+7,4%), con un déficit de 742,9 millones, muy concentrado en China, desde donde se han importado 556,8 millones de euros (+6,0%) frente a unas exportaciones valencianas de 53,4 millones (-34,4%), lo que ha arrojado un saldo negativo de 503,3 millones.

Respecto a Oriente Medio, se ha exportado por valor de 102,1 millones de euros, un 6% más que el año pasado, principalmente a Arabia Saudí. Las importaciones desde Oriente Medio se han situado en 85 millones de euros tras una caída del 132,2%.

África ha registrado en febrero 214 millones de euros en exportaciones valencianas, un 1,6% menos, frente a 117,3 millones importados (-45,8%), con un superávit de 96,7 millones que ha mejorado respecto al año anterior, con especial peso de Argelia, que ha comprado productos por 47 millones (+25,2%) y ha vendido por 4,9 millones (-16,6%), con un saldo a favor de la Comunitat de 42 millones.

Oceanía, por su parte, ha alcanzado 48,7 millones en ventas exteriores (+215,3%) y 8,3 millones en compras (+3,2%), con un superávit de 40,3 millones.