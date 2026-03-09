La exposición sobre Da Vinci encara su recta final en el Museu de les Ciències con más de un millón de visitas

La exposición 'Leonardo da Vinci. 500 años de genio' encara su recta final en el Museu de les Ciències - GVA

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Leonardo da Vinci. 500 años de genio' encara su recta final en el Museu de les Ciències y podrá visitarse hasta el próximo lunes 13 de abril. Desde su inauguración el 6 de marzo de 2025, "más de un millón de personas han recorrido esta muestra dedicada al genio renacentista", destaca la Generalitat en un comunicado.

La muestra combina recreaciones de máquinas, contenidos interactivos y experiencias inmersivas que acercan al visitante el pensamiento científico y creativo de Leonardo da Vinci.

Sus códices, réplicas de los cuadernos de notas como el Codex Leicester; inventos visionarios, un total de 50 maquetas creadas por artesanos contemporáneos en Italia; la Mona Lisa revelada, la única réplica exacta 360º de su obra más famosa, son algunos de los elementos que descubre el público durante el recorrido por la muestra.

Las áreas interactivas están dedicadas al estudio del artista para dibujar 'La dama del armiño' o un planeador alado; el Hombre de Vitruvio que invita al visitante a descubrir si sus medidas siguen el 'equilibrio ideal' o el 'set' fotográfico de la Gioconda, donde se puede emular la sonrisa más famosa de la historia del arte.

También el simulador de realidad virtual 'Sobrevuela Florencia' que permite contemplar esta ciudad a vista de pájaro y que incluye efectos de aire y sonido para hacer más realista la experiencia.

Otro de los elementos centrales es la galería inmersiva y divulgativa que propone un viaje audiovisual a través de la vida y la obra de Da Vinci, un recorrido por las ciudades que habitó desde su Vinci natal y Florencia a los canales de Venecia y la grandeza de Milán.