La exposición fotográfica itinerante de homenaje a Vicent Andrés Estellés llega a la Societat Coral el Micalet

La Sociedad Coral lo Micalet acoge en Valencia la exposición fotográfica itinerante 'Homenajeo a Vicent Andrés Estellés (1924-1993)'. - SOCIETAT CORAL EL MICALET

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición fotográfica itinerante 'Homenatge a Vicent Andrés Estellés (1924-1993)', una muestra inspirada en la poesía del escritor de Burjassot, llega este viernes 7 de noviembre a la Societat Coral el Micalet en València.

La exhibición está formada por 36 obras visuales inéditas, de 19 fotógrafos, como un tributo al "poeta valenciano contemporáneo más relevante", que se inaugura este viernes a las 19.00 horas, ha indicado la entidad en un comunicado.

La iniciativa, impulsada por el colectivo Foto Torroella, nació coincidiendo con el Año Estellés y pretende invitar el espectador a adentrarse en el universo poético del autor de 'Llibre de meravelles', "a través de la mirada fotográfica de artistas que se han inspirado en sus versos, su lengua y su profunda conexión con la vida cotidiana del pueblo valenciano", ha afirmado la presidenta de la Societat Coral el Micalet, Gemma Pasqual.

"Este es el homenaje que, un año más, la sociedad civil valenciana le hace a nuestro gran poeta, más allá de la mediocridad de unos gestores públicos que no atienden a la repercusión universal que tuvo para las letras la figura de Vicent Andrés Estellés", ha reprochado Pasqual.

Asimismo, ha enfatizado que la muestra "abre las puertas de la Societat Coral el Micalet a toda la ciudadanía que quiera disfrutar no solo de la poesía estellesiana, sino también de la belleza visual que inspira a través de estas imágenes".

La inauguración contará con la presencia de los fotógrafos participantes, representantes culturales y miembros de la Societat Coral el Micalet. El acto incluirá también lecturas poéticas y una breve intervención musical en homenaje a Estellés.