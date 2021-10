Una exposición en el MuVIM repasa la "magia creativa" de Uiso Alemany

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una muestra repasa en el MuVIM la "magia creativa" del artista valenciano Uiso Alemany, bajo el nombre 'Trau els ulls de la pintura', creada en su estudio de Brasil en los dos años previos a la pandemia.

Rejas, cuadrículas, señor con sombrero y rostros son algunos de los signos característicos de Uiso Alemany presentes a lo largo de toda su obra y que ahora acoge la sala Jerónima Galés del museo, ha indicado la Diputación de València en un comunicado.

Según ha indicado el comisario de la muestra, Fernando Castro, Uiso Alemany "trata de no ser un artista cómodo, cuestiona qué es hacer pintura en el siglo XXI". "La monstruosidad y la emoción se combinan en su obra, en la que observamos una preocupación constante por el hombre y los cambios históricos", ha señalado.

Alemany, quien no se considera ni figurativo ni abstracto, "persigue ser una persona con criterio propio y ser libre". Defiende que "la obra no tiene que representar la realidad; la obra se explica por la incógnita que nos transmite. El arte es un misterio", ha afirmado el artista. "No sé lo que va a pasar ante el lienzo. Mi mano hace lo que quiere", ha señalado antes de agregad: "Si la obra no me sorprende tampoco lo hará al espectador".

UISO ALEMANY

Uiso Alemany es uno de los fundadores del Grupo Bult. Representante de una tradición creativa cosmopolita. La obra de Alemany ha estado presente en multitud de exposiciones individuales y colectivas, tanto a nivel nacional como internacional: Lisboa, São Paulo, Buenos Aires, México, Florencia son algunas de las ciudades donde se ha podido disfrutar alguna de sus piezas, además de formar parte de colecciones como las del IVAM, BBVA, Museu Oscar Niemeyer (Brasil) o el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (Chile).