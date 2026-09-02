Extinguido el incendio forestal de la Calderona

Terreno quemado en Gátova (Valencia) por el incendio declarado el 20 de agosto en Segorbe (Castellón). - Javier Escriche - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado el pasado 20 de agosto en el término municipal de Segorbe (Castellón), que obligó a desalojar la localidad de Gátova (Valencia), se ha dado por extinguido este miércoles, según ha informado sobre las 9.00 horas el 112 CV a través de las redes sociales y atendiendo a la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

En esta fase, ya no existe material en ignición en el perímetro de este incendio forestal y no se prevé que pueda reiniciarse, según lo recogido en el Plan Especial de Incendios Forestales, detalla Emergencias en un mensaje.

La última cifra oficial de superficie afectada, toda en el Parque Natural de la Sierra Calderona, apuntaba provisionalmente a 633 hectáreas, en un perímetro de 18 kilómetros. De ellas, 395 (el 62 por ciento) corresponden al término municipal de Segorbe y 235 (un 38 por ciento) al de Gátova.