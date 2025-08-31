Extinguido el incendio forestal declarado este sábado en Benimodo y el de vegetación registrado en Alfarrasí

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este sábado en la localidad valenciana de Benimodo ha quedado extinguido, así como el incendio de vegetación declarado esa misma jornada el municipio de Alfarrasí, según la información facilitada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana a través de las redes sociales.

Ambos incendios se dieron por extinguidos este mismo sábado, a primeras horas de la noche. El de Benimodo, declarado sobre las 12.49 horas de esa jornada en el camino del Tossal de esta población de la comarca de la Ribera Alta, se dio por extinguido sobre las 21.30 horas, según la información del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia recogida por Emergencias.

El incendio de vegetación registrado en Alfarrasí, localidad situada en la comarca de la Vall d'Albaida, quedó sin llama sobre las 17.14 horas y se dio por extinguido sobre las 20.12 horas de este pasado sábado, según también los datos del Consorcio Provincial de Bomberos.