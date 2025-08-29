Extinguido el incendio forestal en la pedanía de La Aparecida, en Orihuela

Efectivos desplazados al incendio declarado en la pedanía de La Aparecida, en la localidad alicantina de Orihuela. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han dado en la tarde de este viernes por extinguido el incendio forestal declarado en la pedanía de La Aparecida, en el término municipal de Orihuela.

Aunque inicialmente se preveía dar el incendio por extinguido a las 7.00 horas de este viernes, varias reproducciones registradas durante la noche, controladas por el retén de bomberos forestales asignado en la zona, han retrasado la declaración de extinción durante la jornada.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante dieron por controlado este fuego forestal a las 19.10 horas de este jueves. No obstante, se mantuvieron medios en la zona para seguir los trabajos encaminados a extinguirlo.

El aviso del incendio se recibió a las 12.59 horas de este jueves, después de que comenzaran a arder unos matorrales secos cerca de una montaña y de que el fuego se propagara rápidamente a una zona forestal. Tras afectar a una ladera, se extendió a un área de pinos.