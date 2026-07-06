Extinguido el incendio de vegetación en la Rambla de Orihuela Costa

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de vegetación declarado este domingo en la Rambla de Orihuela Costa se ha dado por extinguido a las 2 horas de la madrugada. Las unidades del Consorcio de Bomberos de Alicante se retiraron anoche y solo permanecían en la zona los Bomberos Forestales de la Generalitat.

Los bomberos habían sido alertados sobre las 20.50 horas de ayer para desplazarse al lugar donde se había declarado un incendio, por causas no precisadas, en la Rambla, entre las calles Antillas y Wagner y que tenía varios focos activos.

Desde el Consorcio Provincial estuvieron trabajando en el lugar cuatro dotaciones --de los parques de Torrevieja y Almoradí-- y cinco unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana.