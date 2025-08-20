Extinguido un incendio de vivienda en València con seis personas atendidas por inhalación de humo

Archivo - Imagen de archivo de un bombero del Ayuntamiento de València - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos de València han extinguido un incendio en una vivienda en la ciudad, en el que seis personas han sido atendidas por inhalación de humo por personal sanitario, según han informado fuentes municipales.

El fuego se ha originado en una vivienda en la segunda planta en la calle Padre Viñas, 60, en València. Tras dar por extinguido el incendio, ahora se están realizando labores de inspección de otras viviendas y ventilación.

Fuentes municipales han señalado que seis personas han sido atendidas por inhalación de humo por personal sanitario. El Ayuntamiento ha activado los Servicios Sociales de atención a urgencias sociales (SAUS) por si la familia de la vivienda afectada precisa de alojamiento.