Extinguidos los dos focos del incendio forestal de Barxeta (Valencia)

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha dado por extinguido el incendio forestal de Barxeta este miércoles a las 17.06 horas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

El fuego se declaró este martes sobre las 14.41 horas y presentaba dos focos distantes, uno de ellos en el punto kilométrico 2 de la CV-573, lo que obligó a cortar al tráfico dicha carretera durante varias horas del martes.

Los dos focos del incendio se dieron por estabilizados este martes al final de la tarde. A las 21.00 horas, uno de los dos focos ya se dio por extinguido, mientras que el otro permanecía controlado desde las 23.30 horas.

Este miércoles, antes de darse por extinguido, continuaban trabajando en la zona una autobomba y una unidad de Bombers Forestals, ocho brigadas forestales del Consorcio y capataz forestal.