Facephi anuncia su entrada en el mercado japonés de identificación y prevención del fraude a través de Hancom

Archivo - Sede de Facephi en Alicante, en una imagen de archivo - FACEPHI - Archivo

ALICANTE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Facephi, con sede en Alicante y dedicada a la verificación de identidad digital y prevención del fraude, ha anunciado su entrada en Japón a través de Hancom, su socio exclusivo en Asia-Pacífico (APAC)

En virtud de un acuerdo de exclusividad firmado el 15 de mayo de 2024, Hancom adquirió el siete por ciento del capital de Facephi (5 millones de euros a 2,95 euros por acción) y se aseguró un acuerdo de licencia para la región APAC por tres años, ha informado la compañía en un comunicado.

Hancom ha desarrollado una cartera de soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) adaptadas a Japón, combinando sus capacidades de esta herramienta con la tecnología biométrica de Facephi, ha añadido.

"La cartera incluye el procesamiento seguro de documentos, la toma de decisiones automatizada y la autenticación en el sector financiero, cumpliendo con las estrictas normas reglamentarias y de seguridad de Japón. Se prevé que el mercado japonés de la IA alcance los 41.200 millones de dólares estadounidenses en 2031, con una tasa compuesta de crecimiento anual del 26% entre 2025 y 2031", ha agregado Facephi.

Del mismo modo, ha incidido en que "el motor de Facephi impulsa Hancom AUTH, ahora contratado por Cyberlinks para la verificación de identidad y la autenticación no presencial (eKYC)". "La solución proporciona detección de vida en tiempo real, resistencia a los 'deepfakes' y verificación segura, lo que mejora tanto la autenticación presencial como la remota y minimiza el riesgo de fraude. Se trata del primer contrato de IA en el extranjero de Hancom", ha concretado.

"Estamos orgullosos de que la plataforma de verificación de identidad y prevención del fraude de Facephi sea reconocida en uno de los mercados de identidad digital más exigentes del mundo", ha aseverado Javier Mira, CEO de Facephi, quien ha incidido en que "este hito subraya la escalabilidad, la fiabilidad y la seguridad" de su tecnología y "pone de relieve la continua demanda mundial de soluciones seguras de verificación de identidad basadas en IA".