La Facultad de Veterinaria en Ontinyent avanza "a buen ritmo" para impartir estudios "de los más avanzados de Europa"

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de la futura Facultad de Veterinaria en la localidad valenciana de Ontinyent avanza "a buen ritmo" con el objetivo de poder brindar al alumnado estudios "de los más avanzados de Europa".

Así se ha puesto de relieve en la reunión institucional coordinada por el Ayuntamiento de Ontinyent que se ha celebrado este miércoles con presencia de los diversos agentes implicados: Generalitat, Ayuntamiento, Universitat de València y Caixa Ontinyent.

La comitiva ha visitado los terrenos de las instalaciones de más de 10.000 m2 --entre el aulario, el edificio departamental y el futuro Hospital Veterinario-- y los representantes de las instituciones han coincidido en destacar "el carácter estratégico de esta para toda la Comunitat Valenciana", subraya el consistorio en un comunicado.

El encuentro ha permitido revisar los planos de los edificios, avanzar en el cronograma de ejecución y posar en común aspectos organizativos, académicos y técnicos.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha valorado el trabajo desarrollado y ha avanzado que hoy se ha trabajado en la programación de una inversión que "superará los 70 millones de euros". Además, se ha mostrado a la secretaria autonómica de Universidades y al vicerrector de Infraestructuras el futuro emplazamiento del aulario y del Hospital Veterinario. "Estamos muy satisfechos porque el proyecto va avanzando a buen ritmo", ha remarcado.

La secretaría autonómica de Universidades, María Esther Gómez, ha remarcado el potencial transformador del proyecto y ha afirmado que "implantar el grado en Veterinaria en Ontinyent es una apuesta de futuro para la ciudad, la comarca y la Comunidad Valenciana. Atraerá estudiantado, docencia y todo el ámbito de la investigación en materia veterinaria". "Ontinyent se convertirá en un polo de referencia nacional e internacional en investigación", ha apostillado.

El gerente de la Universitat de València, Juan Vicente Climent, manifestaba que "hoy avanzamos un escalón más hacia hacer realidad unos estudios en la universidad pública de Veterinaria de los más avanzados de Europa, para dar respuesta a una demanda social cada vez más importante".

LOS VETERINARIOS DEL FUTURO

"Las construcciones que proyectamos para Ontinyent tienen que reunir las mejores condiciones para formar los veterinarios del futuro, y porque los profesionales de la comarca tengan un centro de referencia tanto para consultas especializadas cómo para formación continua", ha agregado.

Por su parte , el director general de Caja Ontinyent, José Sanfélix, manifestaba que "es una suerte poder contar con un proyecto que puede hacer que esta ciudad sea totalmente diferente a como es ahora, y que puede ser mucho más que formación, puesto que la investigación tendrá un peso muy importante y aportará un beneficio económico mayor incluso que la propia actividad docente".

Durante la reunión se han revisado los planos iniciales de las instalaciones y se ha continuado trabajando en el cronograma, que contempla el avance de redacción de proyecto, ejecución de obra y puesta en marcha, en fechas comprendidas entre 2025 y 2029, así como aspectos como las primeras previsiones de obra, la dotación de personal, o la tramitación del plan de estudios, entre otras cuestiones.

En la reunión y visita a los terrenos han participado también el director general de Ciencia e innovación, Rafael Sebastián; el director general de Universidades, José Antonio Pérez; el vicerrector de Economía e infraestructuras, Justo Herrera; el jefe de secretaría y obra social de Caja Ontinyent, Vicent Ortiz, y los regidores de Territorio y Educación, Oscar Borrell y Ferran Gandia, entre otros.