Fallas municipales 2024: una reflexión sobre la paz y una invitación a leer para descubrir una ciudad "más verde"

'Dos Palomas, una rama' es obra de Escif y Pere Baenas, mientras que 'Llegir en Verd' lleva el sello de Ceballos y Sanabria y Marina Puche

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Dos Palomas, una rama', del diseñador Escif y del artista Pere Baenas, es la falla municipal grande que se plantará en marzo de 2024 en la plaza del Ayuntamiento de València, un proyecto que "rompe con todo aquello que se ha visto anteriormente" y que, a su vez, constituye "un llamamiento a la paz", mientras que 'Llegir en Verd' es la falla infantil, que firma el conjunto Ceballos y Sanabria, con diseño de Marina Puche, y que supone una invitación a la lectura para los más pequeños, para que "recreen y disfruten" de una ciudad "más verde".

Con la falla grande, Escif y Pere Baenas prometen "no dejar indiferentes a nadie". El proyecto, que consiste en dos palomas blancas que se encuentran frente a frente mientras sujetan una rama de olivo, conforma "un mensaje donde la paz y la guerra se mezclan para reflexionar sobre el momento que vivimos".

En el caso de la falla infantil, los artistas José Luis Ceballos y Paco Sanabria, junto con Marina Puche, invitan a descubrir "una València verde y sostenible a través de la imaginación y la lectura mediante la mirada de sus habitantes más pequeños", en un proyecto que hace alusión a la Capitalidad Verde Europea que ostentará la ciudad en 2024.

Los proyectos se han presentado este miércoles en un acto que se ha celebrado en el Salón de Cristal de la casa consistorial, cuando apenas quedan cinco meses para la 'Plantà', que ha estado presidido por los propios artistas falleros encargados de la realización de los monumentos y al que han asistido también las falleras mayores de València, Mª Estela Arlandis y Marina García, concejales y concejalas del Ayuntamiento y representantes del mundo fallero.

En cuanto a la falla grande, el elemento central serán dos palomas blancas como "símbolo de la paz" que están enfrentadas como "símbolo de la guerra" por una rama de olivo, que alude de nuevo "a la paz". Así, busca transmitir la idea de "apropiarse de la paz para justificar la guerra", puesto que la guerra "se alimenta de la dualidad" y la paz "se alimenta de la unidad".

'Dos Palomas, una rama' se pregunta si "quizá no hay luz en la sombra y ruido en el silencio", si "no existe pobreza dentro de la riqueza y enfermedad en la salud" y si tal vez "no dormimos todos, nosotros y ellos, bajo un mismo cielo", para concluir afirmando que "desde el prisma del universo todo es unidad", detalla el proyecto.

FALLA "CLÁSICA", CON "MONUMENTALIDAD IMPERANTE"

Esta falla "clásica" recupera elementos ornamentales como las estructuras laterales de apoyo, la "monumentalidad imperante" de las figuras principales o el folclore vinculado a rescatar elementos populares y cotidianos de la cultura valenciana, en este caso con la representación de dos palomas que aletean en la plaza del Ayuntamiento.

A su vez, pretende transmitir imagen de una falla "vanguardista y actual", no solo por su lenguaje visual que "rompe con todo aquello que se ha visto anteriormente", sino también por la apuesta por un modelo "completamente responsable y sostenible con el medio ambiente".

A la figura principal --las dos palomas-- la rodean una serie de escenas con mensajes "poéticos y muy visuales", en las que se reivindica "la ironía y la sátira" como "parte fundamental" del "lenguaje universal de las Fallas".

En definitiva, una falla "sostenible, arriesgada y muy simbólica", con propósito de ser "icónica", "universal" y "llena de esperanza", y que constituya "un llamamiento a una paz tan necesaria en los tiempos convulsos que vivimos".

"HISTORIETAS PARA RECREAR UNA CIUDAD MÁS VERDE"

Por otro lado, 'Llegir en verd' es el proyecto infantil de la València que será Capital Verde Europea en 2024. Para ello, Ceballos y Sanabria, junto a Marina Puche, han planteado una falla que llama a los más pequeños a "imaginar historietas para recrear y disfrutar de una ciudad más verde".

"Ser Capital Verde Europea ha sido un éxito colectivo que será para las niñas y niños de hoy una ciudad mucho mejor cuando sean adultos. Por eso, queremos compartir este entusiasmo con ellos, con una falla en la que, a través de la imaginación y la lectura, descubrimos una València verde y sostenible que irán percibiendo con los ojos muy abiertos a medida que ronden por sus mil rincones cada día más verdes", reza el proyecto.

'Llegir en Verd' es un llamamiento a imaginar "historias divertidas, cotidianas, alegres, con personajes de mil formas y colores" alrededor de espacios de la ciudad cuyos valores ambientales y sostenibles han propiciado que València sea "la gran capital verde de Europa", unos "pequeños cuentos que hagan las delicias de pequeños, y también de algún que otro grande".

La falla pretende ser "abierta y divertida" y el hilo conductor de la misma será "la lectura de una València verde, inventando historias cortas, pero llenas de esencia, como los perfumes que se guardan que frascos pequeños, como los llibrets que con pocas páginas nos dicen muchas cosas, o incluso con sus artísticas portadas ya nos invitan a adentrarnos de pleno en sus historias".

"NO DEJARÁ INDIFERENTE A NADIE"

El concejal de Fiestas y Tradiciones, Santiago Ballester, ha destacado "el retorno a la plaza del Ayuntamiento de uno de los artistas actuales más laureados como es Pere Baenas, esta vez de la mano de Escif, que ya dejó huella con su icónica Meditadora". Del artista urbano ha resaltado su trayectoria internacional en países como Rusia, Estados Unidos o Senegal. "Ahora nos toca a nosotros, la parada es València y es junto a Pere Baenas, con esta falla que sin duda lleva un mensaje muy potente y que seguro que no dejará indiferente a nadie", ha expresado.

De la falla infantil ha valorado que se trata del proyecto "que hace trece para los artistas Ceballos y Sanabria, que este año, además, tienen como valor añadido a Marina Puche". "Un tridente de garantías que hará, como nos tienen acostumbrados, las delicias de mayores y pequeños con las fallas tan didácticas a las que nos tienen acostumbrados y que este año multiplican fuerzas con la imaginación y el estilo propio de Puche", ha agregado.