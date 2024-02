Las Fallas, principal espacio en el que se producen las primeras ingestas de alcohol, con un 35,3% de los casos

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fallas son el principal espacio en el que se producen las primeras ingestas del alcohol, con un 35,3 por ciento de los casos, según los resultados del Estudio de Hábitos de Consumo de Alcohol en las Fiestas Populares de 2023, que refleja que, en segundo lugar se sitúan los cumpleaños (12,9%), verano (11,9%), fines de semana (10,71%) y Navidades (6%).

No obstante, el estudio también indica que sigue la tendencia alcista del número de personas que disfrutan de las fiestas sin beber alcohol, ya que el porcentaje ha pasado del 15,4% en 2017 al 22,5% en 2023

La Conselleria de Sanidad, la ONG Controla Club y Junta Central Fallera han presentado este miércoles la XX edición de los Premios Falleros, dirigidos a reconocer a las comisiones que mejor abordan la problemática de los consumos de alcohol y el ocio juvenil en sus monumentos falleros.

Durante el acto, presidido por la Fallera Mayor de València, María Estela Arlandis; la jefa del Servicio de Gestión de las Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos de la Conselleria de Sanidad, María Jesús Mateu; el concejal de Fallas, Santiago Ballester, y el director de Programas de la ONG Controla Club, Juan Barcala, se ha puesto de manifiesto el "compromiso y papel de las comisiones como altavoces para la prevención del consumo abusivo de alcohol" durante las fiestas josefinas.

Asimismo, también se han dado a conocer, en la misma presentación, los resultados del Estudio de Hábitos de Consumo de Alcohol en las Fiestas Populares de 2023. Los datos indican que las fiestas populares son el "principal espacio" en el que se producen las primeras ingestas de bebidas alcohólicas, con un 35,3% de los casos.

No obstante, también hay una tendencia "creciente" a la hora de disfrutar de las fiestas sin consumir alcohol, ya que el porcentaje de personas que asegura que no bebe en Fallas ha pasado del 15,4% en 2017 al 22,5% en 2023. En 2018 el porcentaje fue del 16,6%; en 2019 del 18,4%; en 2021 del 19,3% y en 2022, del 20,3%.

Otros datos que se han dado a conocer han sido los relativos a los hábitos y conductas de prevención para evitar los riesgos asociados al consumo de bebidas alcohólicas. En este apartado, no lanzar petardos y no conducir si se ha consumido alcohol son las conductas responsables que más se cumplen, con unas puntuaciones de 9,2 y 9,1, respectivamente.

No gritar al salir de los locales para fumar y no subir a un vehículo si la persona que conduce ha consumido, también se evita mayoritariamente, con una puntuación de 8,4 y 8, respectivamente. Por otra parte, consumir agua/zumos/refrescos para hidratarse, no mezclar diferentes bebidas alcohólicas y recoger los envases si beben en la calle son las conductas que menos se llevan a cabo, con unas puntuaciones de 6,9 y 6,3, respectivamente.

Los participantes en la presentación han insistido en la "efectividad" e "importancia" de las campañas de concienciación para mantener esta tendencia, y en que "queda mucho por hacer". Asimismo, han señalado que, precisamente, en los últimos años también se han premiado a las fallas que, aparte de los riesgos del consumo de drogas, han abordado las problemáticas asociadas al abuso de los videojuegos, las redes sociales, las nuevas tecnologías o los juegos de apuestas. Además, han insistido y recalcado la elevada participación y colaboración del colectivo fallero en este tipo de iniciativas.

20 AÑOS

El acto también ha servido para entregar los diplomas acreditativos a las comisiones que, a lo largo de estos 20 años, más se han implicado en la transmisión de los mensajes de concienciación sobre unas fiestas con conductas responsables.

Al respecto, la ONG valenciana ha destacado que desde 2004, año en el que arrancaron los galardones, han participado 164 comisiones distintas, un 41% del total de las pertenecientes a Junta Central Fallera.

El plazo para las fallas que quieran participar este año estará abierto hasta el próximo 14 de marzo. Y, tras la plantà, un jurado experto en ocio de Controla Club recorrerá las diferentes fallas para dar un veredicto que, como cada año, trasladará a Junta Central Fallera.

PREMIOS

Se otorgarán dos premios: el primero dotado con 600 euros y el segundo con 200. Ambos irán acompañados de sus respectivos palets oficiales, que se recogerán en el acto de Entrega de Premios en la tribuna instalada frente al Cap i Casal el domingo 17 de marzo.

Por último, Controla Club ha recordado que estos premios se enmarcan dentro de la campaña 'Controla en Falles', promovida por la propia ONG. Por ello, como en ediciones anteriores, lanzará una intensa campaña recorriendo los casales para distribuir cartelería y distintivos con lemas y consejos sobre los peligros y riesgos del consumo abusivo de alcohol en Fallas, especialmente por parte de los menores de edad. Los soportes incluirán otros mensajes como el uso responsable de los petardos, de los vehículos, el respeto al descanso de los demás o la utilización del 112 en situaciones de emergencia.