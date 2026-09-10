Fallece Artur Heras, el artista que convirtió su compromiso en vanguardia

El artista Artur Heras en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE XÀTIVA

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pintor, escultor y diseñador valenciano Artur Heras ha fallecido a los 81 años, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Xàtiva, su población natal, donde esta tarde se guardará un minuto de silencio en el pleno municipal, han señalado a Europa Press desde el consistorio.

El alcalde de la capital de la Costera, Roger Cerdà, ha manifestado sus condolencias en redes sociales: "Hoy es un día triste para Xàtiva. Nos deja Artur Heras, uno de los grandes artistas que ha dado nuestra ciudad y una figura imprescindible del arte valenciano contemporáneo. Artur llevó el nombre de Xàtiva muy lejos, pero nunca dejó de llevar Xàtiva con él. En su mirada, en su obra, en su manera de entender el arte y también en su compromiso con la memoria, la cultura y la sociedad".

"A lo largo de décadas, nos ha dejado mucho más que obras o exposiciones. Nos ha dejado una manera de mirar el mundo: crítica, inconformista, comprometida y profundamente humana. Y también nos ha hecho un regalo muy especial: compartir con su ciudad natal una parte de su universo creativo. Las exposiciones que hemos podido disfrutar en Xàtiva en los últimos años, como HALT!, son una muestra de ese vínculo que nunca se rompió", recalca el primer edil.

"Como alcalde, pero sobre todo como setabense, quiero expresar mi más sentido pésame a su familia, amistades y en todo el mundo de la cultura. Gracias, Artur, por todo el que has dado en Xàtiva. Por haberla hecho más grande a través de tu arte y por habernos enseñado que el arte también sirve para recordar, cuestionar y transformar. Xàtiva siempre será también un poco tuya", concluye.

Nacido en 1945, Heras está considerado de los creadores plásticos más singulares del panorama artístico europeo de las últimas décadas con una producción impregnada de sátira social, denuncia y compromiso. También fue una de sus principales características la experimentación con los códigos de representación, juegos literarios y la lectura irónica de la historia del arte.

En una de sus últimas grandes exposiciones, 'Halt! Imágenes que piensan', exhibida en la Universitat de València y en su población natal, Artur Heras llamaba a "decir basta" ante fenómenos como el auge la extrema derecha, los bombardeos de Gaza o las deportaciones de personas migrantes.

CRÓNICA DE LA REALIDAD

Su renovación formal de los años sesenta, al lado de otros nombres fundamentales en el panorama artístico vinculado a la "crónica de la realidad", pretendía utilizar el arte para abrir los ojos a una realidad plural y heterodoxa, superando las dificultades que obstaculizaban la actividad creativa en aquella época. Desde entonces, el autor recorrió múltiples caminos en los cuales dejó muestras de su audacia para explorar los elementos esenciales de la comunicación y expresión plásticas.

A lo largo de su carrera llevó su trabajo a numerosas ciudades tanto del ámbito nacional como del internacional. En España, su obra ha sido mostrada en prestigiosas instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el IVAM.

Sus trabajos también han viajado a capitales del arte como París, Nueva York y Roma, así como a otras ciudades europeas y latinoamericanas, consolidándose como una figura destacada de la vanguardia valenciana.

También celebró diversas exposiciones en su ciudad natal, Xàtiva, entre las que destacó la inaugurada en 2019, 'Sura com el desig i el destí en la memòria', una muestra antológica con la que se repasaron 55 años de producción artística de Heras.