Archivo - Fachada del Hospital La Fe de València. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El bebé de 20 meses que sufrió fractura de cráneo tras precipitarse desde un primer piso en Xilxes (Castellón) ha fallecido, según ha informado el Ayuntamiento, que ha expresado su "más profundo pesar por la pérdida del pequeño vecino".

"En estos momentos de profunda tristeza, queremos hacer llegar todo nuestro cariño, apoyo y solidaridad a su familia y a todas las personas que le quieren. Todo el pueblo de Xilxes está a su lado y quiere transmitirles su cercanía y afecto ante una pérdida tan dolorosa e irreparable", expresa el consistorio en un comunicado, en el que añade que, como muestra de duelo y respeto, el Ayuntamiento mantendrá las banderas a media asta.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) informó este sábado de que un niño de 20 meses había sido trasladado en helicóptero al Hospital La Fe de València tras sufrir politraumatismos y fractura de cráneo a causa de la caída .

Según avanzó 'Mediterráneo', el menor, de 20 meses, se habría precipitado desde una ventana de un primer piso ubicado en la localidad castellonense de Xilxes.

El CICU recibió el aviso a las 12.21 de ayer y movilizó hasta el lugar un vehículo SAMU, que ha atendió al pequeño in situ. Un helicóptero lo ha trasladó hasta la helisuperficie del Hospital La Fe de y otro SAMU que lo llevó de la helisuperficie al propio hospital.