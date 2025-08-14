Fallece el científico Federico García Moliner, Premio Príncipe de Asturias en 1992

CASTELLÓ 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El científico, físico y profesor universitario Federico García Moliner, nacido en Burriana (Castellón), ha fallecido a los 95 años, según han informado en respectivos comunicados el Ayuntamiento de la localidad y la Diputación provincial, que han trasladado sus condolencias a la familia. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1992, en 2023 recibió la Alta Distinción de la Provincia que concede la Diputación.

Nacido en 1930, el consistorio de Burriana ha subrayado que la trayectoria de García Moliner deja "una profunda huella en la investigación científica internacional y en el ámbito académico". Como muestra del "aprecio" de su ciudad natal, la localidad le dedicó una calle en reconocimiento "a su trayectoria y aportaciones al mundo de la ciencia".

Licenciado y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Cambridge, García Moliner desarrolló una "brillante carrera" en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde realizó "relevantes contribuciones" a la física del estado sólido. Compaginó su labor investigadora con la docencia universitaria, impartiendo clases durante tres años en la Universidad de Illinois (EEUU).

El alcalde de la localidad, Jorge Monferrer Daudí, ha destacado que Federico García Moliner "no solo llevó el nombre de Burriana a las más altas esferas científicas internacionales, sino que lo hizo desde la excelencia, el rigor y el compromiso con el conocimiento".

"Fue, y seguirá siendo, un referente del talento académico y científico que nuestra ciudad es capaz de generar". Monferrer ha tarsladad las "más sinceras condolencias" de la corporación "a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles".

Igualmente, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha trasladado las condolencias de la institución a la familia y ha lamentado que la provincia "pierde un referente en investigación científica".

"AUTORIDAD MUNDIAL"

"Nos deja una autoridad mundial. Su labor ha sido reconocida en el ámbito internacional por sus investigaciones en el campo de la física del estado sólido", ha destacado, al tiempo que ha recalcado que García Moliner "nunca abandonó su pasión" "y fue ejemplo para muchas generaciones por su perseverancia, tesón y avances en este ámbito científico. Creó escuela", ha manifestado Barrachina.

Su pérdida "deja a la ciencia sin un baluarte clave" que, tal y como ha afirmado Marta Barrachina, "siempre se sintió orgulloso de sus orígenes y de su ciudad natal, Burriana".