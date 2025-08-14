Fallece la concejala de Benicarló Arantxa García Roldán a los 49 años

CASTELLÓ 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Economía y Fiscalidad, Recursos Humanos y Falles por el PP y quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benicarló, Arantxa García Roldán, ha fallecido este miércoles a los 49 años.

El Ayuntamiento ha publicado en redes sociales un mensaje en el que "lamenta profundamente" la pérdida de Arantxa García y expresa "su más sentido pésame a familiares, amigos y seres queridos". En señal de luto, las banderas de todos los edificios municipales ondearán a media asta.

Por su parte, la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, en un comunicado, ha mostrado su "consternación" por el fallecimiento de la concejala de Benicarló Arantxa García. La líder, que ha trasladado a la familia de la regidora, al alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, y al resto de compañeros de la corporación "el profundo dolor" de todo el PPCS por la pérdida de la joven regidora, ha mostrado su profundo pesar "porque no hay palabras".

Así, ha destacado que Arantxa García "era sonrisa, energía y voluntad sin límites". "Abanderada de su ciudad y decidida servidora pública que prestó con vocación su labor en beneficio de un municipio que quería con locura. Su legado nunca se olvidará", ha manifestado.

Para Barrachina, "nos abandona un pilar de nuestro proyecto político, una joven decidida a demostrar que la política estaba al servicio del ciudadano y que lo hacía convencida de que las cosas podían y debían cambiar". "Su fuerza, su empeño y su esfuerzo seguirán siendo ejemplo, como lo fue Arantxa, inmensa", ha apostillado.