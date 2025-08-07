Fallece un hombre de 74 años en la playa en Vinaròs

Archivo - Imagen de archivo de una playa de Vinaròs (Castellón) - EUROPA PRESS - Archivo

CASTELLÓ, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 74 años ha fallecido este jueves en la playa de la localidad castellonense de Vinaròs, señala el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos han sucedido sobre las 14.00 horas. El servicio de socorrismo ha realizado masaje cardíaco antes de la llegada de la unidad del SAMU cuyo equipo médico le ha practicado reanimación cardiopulmonar avanzada, pero desgraciadamente, el hombre ha fallecido.

La autopsia revelará las causas del ahogamiento, apuntan las fuentes sanitarias.