Fallece un hombre de 76 años tras ahogarse en una piscina de Alicante

ALICANTE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 76 años ha fallecido este domingo tras ahogarse en una piscina de la ciudad de Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso ha entrado al CICU sobre las 13.30 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia SAMU.

El equipo médico solo ha podido confirmar la muerte del hombre. La autopsia revelará las causas.

Desde el CICU han recordado que en la web del Servicio Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad https://ses.san.gva.es/es/consells se pueden consultar, entre otros, los consejos para prevenir ahogamientos.