Fallece un hombre tras ahogarse en la playa de la Roqueta, en Guardamar del Segura (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo de playa de la Roqueta, en Guardamar del Segura (Alicante) - TURISME CV - Archivo

ALICANTE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 84 años ha fallecido este domingo tras ahogarse en la playa de la Roqueta, en la localidad alicantina de Guardamar del Segura, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU ha recibido el aviso sobre las 12.15 horas y hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia SAMU, cuyo equipo médico ha continuado con las maniobras de RCP avanzadas y otras técnicas de estabilización.

El hombre no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento. La autopsia revelará las causas.