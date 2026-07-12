Fallece un hombre que se bañaba en el Júcar en el término de Sumacàrcer

El pasado miércoles otro bañista perdió la vida en la misma localidad

Imagen de archivo de un helicóptero del Consorcio de Bomberos de Valencia
Imagen de archivo de un helicóptero del Consorcio de Bomberos de Valencia - CONSORCIO DE BOMBEROS DE VALENCIA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 12 julio 2026 21:31
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   VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre que se bañaba en el río Júcar, en el término de Sumacàrcer (Valencia), ha fallecido, según informa el Consorcio Provincial de Bomberos.

    Efectivos del Consorcio se han movilizado a las 18.58 horas de este domingo tras recibir un aviso relativo a un hombre a quien se le había perdido de vista mientras se bañaba en el Júcar.

    En el operativo han intervenido bomberos de Xàtiva, jefe de sector y GERA con helicóptero MV6-R del Consorcio.

    Finalmente, han localizado el hombre, pero, lamentablemente, ha fallecido, informa el cuerpo de seguridad.

    Se da la circunstancia de que recientemente, el pasado miércoles 8 de julio, murió también en el Júcar, en la zona de la isla de l'Esgoletja de Sumacàrcer, un joven bañista al que los amigos perdieron de vista.

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