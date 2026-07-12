Fallece un hombre que se bañaba en el Júcar en el término de Sumacàrcer

Imagen de archivo de un helicóptero del Consorcio de Bomberos de Valencia - CONSORCIO DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre que se bañaba en el río Júcar, en el término de Sumacàrcer (Valencia), ha fallecido, según informa el Consorcio Provincial de Bomberos.

Efectivos del Consorcio se han movilizado a las 18.58 horas de este domingo tras recibir un aviso relativo a un hombre a quien se le había perdido de vista mientras se bañaba en el Júcar.

En el operativo han intervenido bomberos de Xàtiva, jefe de sector y GERA con helicóptero MV6-R del Consorcio.

Finalmente, han localizado el hombre, pero, lamentablemente, ha fallecido, informa el cuerpo de seguridad.

Se da la circunstancia de que recientemente, el pasado miércoles 8 de julio, murió también en el Júcar, en la zona de la isla de l'Esgoletja de Sumacàrcer, un joven bañista al que los amigos perdieron de vista.