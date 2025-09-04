Muere tiroteado un hombre en Xirivella (Valencia)

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre del que no se ha precisado la edad ha fallecido a primera hora de la mañana de este jueves tras recibir disparos con arma de fuego en la localidad valenciana de Xirivella, según ha informado la Policía Nacional.

Agentes del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se han hecho cargo de las investigaciones del suceso, ocurrido sobre las 10.00 horas, y del que no han detallado si hay detenciones.

Se trata del tercer tiroteo registrado en municipios del área metropolitana de València en las últimas semanas, dos de ellos con resultado de muerte, este de Xirivella y uno en Alaquàs, ocurrido el pasado 27 de agosto.

En este último caso, un hombre murió al recibir tres disparos en la puerta de su casa en el barrio de Los Faroles de Alaquàs, en presencia de su hijo de 15 años, a última hora de la noche del 27 de agosto. Además, en esta misma semana, la Guardia Civil trata de localizar a un hombre que, a última hora del lunes, disparó en la localidad de Alfafar tres tiros en plena calle a otro, un varón de 33 años que se encuentra hospitalizado en La Fe.