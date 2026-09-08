Fallece un hombre y una mujer resulta herida en un accidente en la N-340, en Alcalà de Xivert(Castellón)

Un hombre fallece y una mujer resulta herida en un accidente en la N-340 - CONSORCIO DE BOMBEROS/X

CASTELLÓ 8 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Un hombre ha fallecido y una mujer ha resultado herida este martes en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo en la N-340, a la altura del municipio castellonense de Alcalà de Xivert, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos.

El CICU ha recibido un aviso a las 13.27 horas para asistir a dos personas implicadas en un accidente que se ha producido en el kilómetro 1.019 de dicha carretera. Hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU y una unidad de SVB.

Como consecuencia del accidente, ha fallecido un hombre de 84 años. Asimismo, una mujer de 74 años ha sido atendida por politraumatismo y trasladada por la unidad del SAMU al Hospital General Universitario de Castellón.