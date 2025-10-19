Fallece un hombre en la playa Les Roquetes de Guardamar del Segura (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) en Alicante. - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este domingo en la playa Les Roquetes de la localidad alicantina de Guardamar del Segura, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

A las 14.02 horas, se ha alertado al CICU de que un hombre había sido sacado del agua y estaba inconsciente. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SVB.

Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.