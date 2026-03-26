Fallece un motorista de 34 años tras colisionar con un turismo en la CV-16, en l'Alcora (Castellón)

Unidad de Guardia Civil de tráfico. - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 26 Mar. (EUROPA PRESS) - -

Un hombre de 34 años falleció este miércoles tras colisionar la moto en la que circulaba con un turismo, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente se produjo a las 20.59 horas de ayer, en el kilómetro 11 de dicha carretera, cuando colisionaron de forma frontolateral el turismo y la moto.

Como consencuencia del siniestro, el conductor de la moto falleció, mientras que el conductor del turismo resulto herido leve y fue trasladado por los medios sanitarios al Hospital General de Castellon.