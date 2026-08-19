Fallece una mujer y otras dos resultan heridas en un accidente entre un coche y una moto en la AP-7 en Pedreguer

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU en Alicante
Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU en Alicante - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 19 agosto 2026 9:28
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ALICANTE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 34 años ha fallecido y otras dos de 25 y 62 han resultado heridas en un accidente entre un coche y una moto en la AP-7 a su paso por Pedreguer (Alicante), según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos han ocurrido a la 01.30 horas de este miércoles y, tras recibir el aviso, el CICU ha movilizado hasta el lugar del siniestro una unidad del SAMU, dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia de transporte urgente.

El equipo médico del SAMU ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada a una mujer de 34 años, pero no hubo respuesta y han confirmado su fallecimiento.

Asimismo, los servicios médicos han asistido a una mujer de 25 años por politraumatismo y a otra de 62 años por dolor abdominal. Ambas han sido trasladadas al Hospital de Dénia, según han precisado las mismas fuentes sanitarias.

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