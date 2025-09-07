Un fallecido y cinco heridos en un accidente de tráfico en la CV-21, en l'Alcora (Castellón)

Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

CASTELLÓ 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido 'in situ' y otras cinco han resultado heridas este domingo tras sufrir una salida de vía en el kilómetro dos de la CV-21, en l'Alcora (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se ha recibido sobre las 8.15 horas y hasta el lugar se han movilizado un SAMU, un helicóptero medicalizado, dos SVB y un Soporte Vital Avanzado de Enfermería.

Los heridos, de unos 20 años, han sido trasladados al Hospital General de Castellón y Hospital de la Plana. En concreto, dos chicos, uno por contusiones múltiples y otro por fractura de tibia, han sido llevados a la Plana.

Al General de Castellón han sido movilizados dos chicos --uno con herida abierta en pierna y contusiones en el abdomen, y el otro con traumatismo cerebral y agitación-- y una chica con contusiones en pared abdominal.

Por su parte, el Centro de Gestión de los Servicios de Soporte a la Movilidad de la Generalitat (Cegesem) ha informado de daños producidos en la vía y en el tendido eléctrico en este municipio debido al accidente de tráfico, según ha indicado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en un mensaje en su red social 'X'.