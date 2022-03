La Fallera Mayor pide a jóvenes y adultos que no abusen del alcohol para que sean las fiestas del "resurgir"

Secretaria de Salud Pública: "Tengo la sensación de que van a ser las Fallas de la 'cremà' de la pandemia"

La Fallera Mayor de València 2022, Carmen Martín, ha animado este jueves a jóvenes y no tan jóvenes a no abusar del alcohol durante las fiestas para no empañar su recuerdo, ser un "ejemplo de responsabilidad" para el resto del mundo y que "por fin estas Fallas sean las del resurgir".

"Estas Fallas pueden ser un arma de doble filo porque a veces la gente puede olvidar que la esencia de la fiesta es disfrutarla", ha declarado tras presentar la XXII campaña 'Controla en Falles' de la ONG Controla Club con la colaboración de la Conselleria de Sanidad y Junta Central Fallera (JCF).

La representante de los valencianos se ha dirigido tanto a los falleros como al resto para que no olviden que la mascarilla es obligatoria en las aglomeraciones y para que "el alcohol no estropee las Fallas". "Si ahora tenemos una responsabilidad colectiva, el 19 de marzo veremos el resultado", ha alentado, y ha puesto el foco en los adolescentes que llevan dos años sin fiestas y "quieren disfrutarlas un poco más".

En la misma línea, la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, ha advertido que aunque haya que llevar la mascarilla se puede salir a la calle y "disfrutar del reencuentro social", además de confiar en que estas Fallas serán un éxito y marcarán "un antes y un después" en la evolución de la pandemia.

EL ALCOHOL, UNA PANDEMIA MUNDIAL

También ha destacado el "trabajo minucioso" realizado en el protocolo sanitario para estas y otras fiestas populares "tan necesarias", además de recordar que se puede disfrutar sin un consumo abusivo de bebidas y que hacerlo dificulta el cumplimiento de las restricciones. "El alcohol es una pandemia mundial", ha recalcado, y la segunda droga más consumida en España junto a la cocaína.

En una visita previa al Museo Fallero, tanto el alcalde de València, Joan Ribó, como el presidente de JCF y concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, han recordado la obligación de llevar mascarilla y que cumplen tanto ellos como la Corte de Honor en los actos multitudinarios.

Es más, Ribó ha reiterado que los policías no pueden entrar "a saco" en las 'mascletaes' para controlar quién no la lleva, además de señalar que "es muy fácil hacer una foto en la que aparezcan tres o cuatro personas sin mascarilla" cuando él estuvo este miércoles en el balcón y la mayoría cumplía.

BAJA EL CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE LA PANDEMIA

En la presentación se ha expuesto el estudio de hábitos de consumo de alcohol en fiestas populares que realiza Controla Club todos los años. Los datos reflejan el impacto de la pandemia en el retroceso registrado en los primeros consumos de alcohol por parte de los más jóvenes.

Así, si los primeros consumos se producían durante las fiestas populares en el 41,4% de los casos durante los últimos años, en 2021 esta cifra cayó al 32,7% y esto supone un retroceso del 20%.

La investigación también muestra la efectividad de las campañas de concienciación y su efectividad, ya que el nivel de información que tiene la juventud valenciana sobre los peligros del alcohol no deja de crecer: la consideración del alcohol como una droga pasó del 65,5% en 2019 al 72,2% en 2021. Además, la capacidad de disfrutar sin consumir alcohol en fiestas subió del 7% en 2015 al 19,3% en 2021.

Como responsable de programas de Controla Club, Juan Barcala ha señalado el reto que vuelve a asumir València con las Fallas y ha destacado a este colectivo como ejemplo de responsabilidad. Este año, los premios falleros de la ONG cumplen su mayoría de edad y cuentan con 35 comisiones inscritas, con la previsión de alcanzar el récord de participantes desde la fundación de los galardones en 2004.

Estos premios reconocerán a los monumentos falleros que transmitan mensajes de concienciación, especialmente a la hora de abordar la problemática de los consumos abusivos de alcohol, el conflicto del botellón o el buen uso de los petardos. Desde la pasada edición también ponen el foco en las conductas responsables y de prevención frente a la COVID-19.

Se otorgarán dos galardones: el primero dotado con 600 euros y el segundo con 200, ambos con sus respectivos palets oficiales que se recogerán en el acto oficial de entrega en la tribuna instalada frente al 'cap i casal' el jueves 17.

Además de los premios, Controla Club lanzará una intensa campaña en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) con lemas y consejos sobre los peligros y riesgos del consumo abusivo de alcohol en Fallas, especialmente por parte de los menores de edad, junto a otros mensajes como el uso responsable de petardos o el respeto al descanso.